ザキヤマ、松葉づえで地方ロケへ けがの理由を明かす「すごい偶然」
アンタッチャブル・山崎弘也が、21日放送のTBS系『日本くらべてみたら』（後7：00）にVTRで出演。地方でのロケを松葉づえでこなし、出演者を驚かせた。
【貴重写真】まるで別人…!? コンビ結成当時の“尖っていた”アンタッチャブル2ショット
この日は「東京のバラエティで活躍するザキヤマを山口県のテレビ局に1日貸し出してみたら？」という企画を実施。地方局での活動を“タレント目線”で伝えた。
VTR冒頭、山崎がJR山口駅に登場した。松葉づえ姿で、スタジオの出演者は驚き。千原ジュニアは「松葉づえが邪魔やねん！」とツッコミを入れた。
山崎はいつもどおりのテンションで、「ザキヤマが〜、山口に〜、来る〜！」と決めせりふ。テロップで「松葉杖バージョン」と説明され、ナレーションで「前日に肉離れしてしまい、松葉づえで山口入り」と説明された。
街行く人に「自慢話」を聞き出すロケで、ある女性が「ピックルボールを始めた」と話すと、山崎は「すごい偶然。私ピックルボールで肉離れしたんですよ」と明かしていた。
