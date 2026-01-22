ロシアのプーチン大統領は２１日、トランプ米大統領がトップに就いてパレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する国際機関「平和評議会」に参加するかどうかの決定に先立ち、ウクライナ侵略を受けて米国内で凍結されているロシアの資産から１０億ドルをガザの再建のために拠出する用意があると表明した。

クレムリンで開催した安全保障会議での発言を露大統領府が公表した。

トランプ氏が主導する平和評議会にウクライナ侵略に伴う対露制裁を絡めることで、制裁解除を迫る思惑がありそうだ。評議会への参加は露外務省が提案を精査し、パートナー国と協議した上で判断するとして明言を避けた。

プーチン氏はガザへの資金拠出について、「ロシアとパレスチナの人々との特別な関係を考慮した」と強調した。２２日にパレスチナ自治政府のマフムード・アッバス議長とモスクワで会談する予定で、自身の考えを伝えるとみられる。

拠出金の原資は政府予算ではなく、ウクライナ侵略を受けて当時のバイデン前政権に凍結された資産だ。プーチン氏は、ウクライナとの平和条約を締結できれば「米国での凍結資産の残額は、戦闘で被害を受けた地域の復興にも活用できる」と主張し、米側と協議していると明らかにした。

プーチン氏は、トランプ政権がデンマーク領グリーンランドの領有を主張していることにも言及し、１８６７年に米国がロシアからアラスカを購入したことに触れ、グリーンランドの価格を「２億〜２億５０００万ドル（３１６億〜３９５億円）」と推測した。