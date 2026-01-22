きのうは石川県金沢市で、顕著な大雪に関する情報が発表されました。この情報は短い時間で強い雪が降り、交通障害のおそれが著しく高まった時に発表される情報です。引き続き、日曜日にかけては大雪に警戒が必要です。

【CGで見る】きょう（22日）・あす（23日）の雪予想シミュレーション

日本海側はきょうも雪続く 名古屋も夜から雪

きょうも日本海側で雪が続き、山陰や近畿北部で発達した雪雲が流れ込みます。太平洋側は日差しが出ますが、名古屋は夜から雪が降るでしょう。仙台もにわか雪がありそうです。関東は晴れますが、北風が冷たい一日になります。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :-2℃ 釧路 :-2℃

青森 :-2℃ 盛岡 :-2℃

仙台 : 2℃ 新潟 : 2℃

長野 :-1℃ 金沢 : 2℃

名古屋: 5℃ 東京 : 7℃

大阪 : 6℃ 岡山 : 5℃

広島 : 5℃ 松江 : 4℃

高知 : 7℃ 福岡 : 5℃

鹿児島: 8℃ 那覇 :15℃

あす東京は-2℃ 今季一番の冷え込みに

あすも日本海側は雪が続き、北陸を中心に活発な雪雲が流れ込みます。寒さも続き、あす朝は東京で-2℃まで下がり、今季一番の冷え込みになる見込みです。

土日は九州でも雪の降る所があるでしょう。日本海側では日曜日にかけて警戒が続きますが、来週後半も雪の強まるタイミングがありそうです。