グーグルは、Google Playが、2月にオープンする屋外施設「ポケパーク カントー」のオフィシャルスポンサーになったと発表した。あわせて、入場チケットなどが当たるキャンペーンも実施する。

「ポケパーク カントー」は、東京・よみうりランド内に2月5日にオープンする、ポケモン初の屋外常設施設。ポケモンが暮らす森と街を表現したエリアとなっており、ポケモンを観察したり、街を散策したりすることができる。

Google Playは、アトラクション「ピカピカパラダイス」のスポンサーを務める。「ピカピカパラダイス」は、30匹を超えるでんきタイプのポケモンたちが動かすライド型アトラクション。

オフィシャルスポンサー決定を記念し、「Google Play Points」でキャンペーンを実施する。抽選で、入場チケットや施設内で購入できるオリジナルグッズが当たる。

キャンペーンは2026年内に複数回の開催を予定。第1弾は3月に開始予定で、入場チケットのほか、カーニバル衣装を身にまとったピカチュウとイーブイのグッズが当たる。なお、Google Play Pointsのステータスに応じて、応募できる賞品は異なる。