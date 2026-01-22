キャンプインまで残り10日、FA組も去就決まり、契約更改「越年組」の現在地…虎の主砲、セ・リーグ首位打者まで

佐藤輝明は昨季、本塁打、打点の二冠に輝いた(C)Getty Images

2月1日のキャンプインまで今年も残り10日に迫った。

各球団ファンにとっても球春到来、この時期から新戦力や各球団の構想も段々と見えてくるとあって、ファンも楽しみな時期となる。

【動画】阪神生え抜きでは掛布＆岡田以来40年ぶり！佐藤輝明の30号をチェック

一方では先に楽天からFA宣言後、去就が注目されていた則本昂大を巨人が獲得。同じくFA宣言を行っていた辰巳涼介は楽天に残留となった。

また、この時期になっても契約未更改となっている選手も残っており、キャンプに与える影響も注目されている。

阪神の主砲、佐藤輝明は1月21日時点でまだ契約更改を行っていない。昨年は139試合に出場し、打率.277、40本塁打、102打点と圧巻のパフォーマンスを残し、チーム優勝の立役者となった。

課題の三塁守備も大きく改善され、打撃二冠の主砲の引き続きのパフォーマンスが2026年度のチームが目指すリーグ連覇、日本一への道に求められるピースでもある。

その佐藤は2024年度の契約更改時にはポスティングで近い将来のメジャー挑戦をフロントに直訴したことも伝えられている。大卒ドラ1、今季が27歳シーズンとなる。海外FA権取得は順当にいっても30歳シーズンの29年が予定されるとあって、今オフの話し合いの中ではどのような方向性が示されるか。この点でも注目を集めている。