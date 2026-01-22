元テレビ東京の森香澄が２２日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、フジテレビのアナウンサー最終試験での赤面大ミスを告白した。

森はアナウンサーを目指し、キー局は全て受験。大阪のテレビ局も受けたが全滅で、最後にテレ東に「拾ってもらった」という。もちろんフジテレビも受験したが「最終選考でテンパりまくって大ミス連発」してしまったという。

アナウンサー最初の試験がフジで、最終まで残ったというが「最終はカメラテスト。一問一答で矢継ぎ早に質問されてパッパと答える。瞬発力や対応力を見られる」試験だった。

そのテストで「好きな食べ物は？」と聞かれ「唐揚げ」と答えたが、すぐさま「英語で言うと？」と聞かれ頭が真っ白に。「え？唐揚げって英語で？って全然思いつかなくて、でも早く答えないといけないので『バード』って答えた。鳥だから」とフライドチキンが思いつかず。この答えに「めっちゃ失笑されて。ありがとうございますって」と会社側は冷たい反応だったという。

さらに、クリスマス中継だと思って１分リポートをする…というテストもあり、「いろんな物が置いてあって、何をつかってもいい。リポートをしていたが、最後、１０秒ぐらい余って。でもしゃべらないといけない」という状態に。

すると森の目の前におもちゃのピストルがあったことから「それを取って、カメラに向かって『バーン！フフ。本当に撃ったと思いました？残念でした』って言ったんです」とコメント。これにはハライチも「ヤバイやつだ…」と失笑。結果「落ちました。受かった子が東大だったので、多分知的な子を求めてたんだと思います」と振り返っていた。