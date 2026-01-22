元モーニング娘。でタレントの矢口真里（43）と、同じくOGでタレントの石川梨華（41）が、21日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。モーニング娘。時代の飲み会の話をした。

矢口が「圭ちゃん（保田圭）と梨華ちゃん、3人でよく飲みに行っていたイメージが」と言うと、石川も「行ってましたよ。私、日本酒、教えてもらったの2人ですよ」と話した。

「めっちゃ飲んでたわ」と言った矢口は、「日本酒もそうだけど、シャンパンとか、おしゃれな飲み物を飲んでたよね」。石川も「飲んでました。みんな強いから。長かったですよね」と笑った。矢口は「私、モーニングのメンバー、みんなお酒強いと思う」と話し、当時のメンバーの酒の好みを上げた。

石川が「今、何飲みます？」と聞くと、矢口は「最初ビールで、その後は焼酎のソーダ割り」。すると石川は「大人になりましたね〜」。矢口も笑って「そうね、失敗しないもんね」と答えた。石川が「私は最初ビールからのハイボール」と言うと、矢口は「インスタで見ています。今日もハイボール飲んでるな〜」と笑って話した。