¡Ú£Æ£±¡Û¥é¥ë¥Õ»á¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¡Ö¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èà·Ù¹ðá¥Þ¥·¥ó¤Îµ¬ÄêÊÑ¹¹¤Ç¶ìÀïÉ¬»ê¤«
¡¡¸µ£Æ£±¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¥é¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï»á¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ë·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î£Æ£±¤ÏÂçÉý¤Êµ¬ÄêÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¥Þ¥·¥ó¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£±¡¡£Ï£Ö£Å£Ò£Ó£Ô£Å£Å£Ò¡×¤Ï¡Ö¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»ÐËå¥Á¡¼¥à¡Ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î±¿Å¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ´°àú¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¡Ë¡Ø¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¼¨º¶¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Å·ºÍ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¼ÂÄï¤È¤Ê¤ë¥é¥ë¥Õ»á¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¨¥ó¥¬¥Ã¥»¡×¤Ç¡ÖÎã¤¨¤Ð¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¾ì¹ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ö¤¬ÆÍÁ³¤Ò¤É¤¤¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àß·×¾å¤½¤ì¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤È¤·¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ê¤é¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï±¿Å¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¤Ë²áÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï°ÊÁ°¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤Î¼Ö¤ÏÂ®¤¯Áö¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÏÈà¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥Õ¥í¥ó¥ÈÈ¿±þ¤¬Â®¤¤¼Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡×¤È¤·¡ÖÈà¤Ï¥°¥ê¥Ã¥É¾å¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÅ¬±þÎÏ¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤Î¼Ö¤ò¹¥¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£