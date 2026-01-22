【「ポケパーク カントー」Google Playオフィシャルスポンサー】 1月22日 公開

Googleは、2月5日によみうりランド内に開園予定の「ポケパーク カントー」のオフィシャルスポンサーにGoogle Playが決定したと発表した。

これに伴い、Google Play Pointsメンバー対象に入場チケットや施設内オリジナルグッズを抽選で進呈するキャンペーンの実施も決定した。2026年内に複数回実施予定で、入場チケットやぬいぐるみなどを展開するという。Google Play Pointsのステータスに応じて応募できる賞品が異なる。

また園内アトラクション「ピカピカパラダイス」のスポンサーにも決定。アトラクションは30匹を超えるでんきタイプのポケモンたちが動かすライドとして、ピカチュウやライチュウ、プラスル、マイナンなどのポケモンたちが表現されている。

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。