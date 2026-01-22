近藤千尋「寝るギリギリまで陽気すぎる三姉妹」パジャマショット公開「癒やされる」「みんな天使ちゃん」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】モデルの近藤千尋が1月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。「陽気すぎる」娘3人の姿を公開した。
【写真】36歳3児のママモデル「陽気すぎる」パジャマ姿の三姉妹ショット
近藤は「寝るギリギリまで陽気すぎる三姉妹」と記し、娘3人の写真を投稿。「ベッド行ったら3秒で寝るお姉ちゃんたち」「そして全然寝ない三女」と紹介し、パジャマ姿で頭にヘアバンドをつけ、ピースサインをする長女と次女、姉の腕に抱かれた三女の仲睦まじい姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「みんな天使ちゃん」「可愛すぎる」「見てるだけでほっこり」「癒やされる」などの声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆近藤千尋「陽気すぎる」娘たちの3ショット披露
◆近藤千尋の投稿に「みんな天使ちゃん」の声
