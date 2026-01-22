矢田亜希子、圧巻美脚輝く膝上ミニワンピ姿「とにかく脚が長い」「憧れの女性」と反響
【モデルプレス＝2026/01/22】女優の矢田亜希子が1月21日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿のオフショットを披露し、話題となっている。
【写真】47歳美人女優「美脚に釘付け」圧巻スタイル際立つ膝上ミニ姿
矢田は「本日もラヴィット！ありがとうございまし！！」とつづり、TBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）のスタジオなどで撮影したオフショットを投稿。窓際のショットでは、紺色の膝上ミニワンピース姿で腕を組み、スラリと長く美しい脚にハイヒールを履いた全身を披露している。
また「今週も日和さん ＃1秒モノマネ選手権 ネタを考えてくれました 楽しかったーーー！」と、サングラスにニット上下の姿でお笑い芸人の守谷日和との2ショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「美脚に釘付け」「憧れの女性」「こんな上司欲しい」「とにかく脚が長い」「美しすぎてクラクラする」「何を着てもきこなせるのさすが」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳美人女優「美脚に釘付け」圧巻スタイル際立つ膝上ミニ姿
◆矢田亜希子、ミニワンピ姿披露
矢田は「本日もラヴィット！ありがとうございまし！！」とつづり、TBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）のスタジオなどで撮影したオフショットを投稿。窓際のショットでは、紺色の膝上ミニワンピース姿で腕を組み、スラリと長く美しい脚にハイヒールを履いた全身を披露している。
◆矢田亜希子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美脚に釘付け」「憧れの女性」「こんな上司欲しい」「とにかく脚が長い」「美しすぎてクラクラする」「何を着てもきこなせるのさすが」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】