1児の母・高垣麗子、娘リクエストの弁当メニュー紹介 2つのこだわりに「抜かりない」「いつも丁寧で素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】モデルの高垣麗子が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘からリクエストを受けた弁当メニューを紹介した。
【写真】46歳ママモデル「見るからに美味しそう」こだわりの肉＆糸蒟蒻入り豚汁
高垣は「お肉はあまり必要ないかな、と最近よく口にする娘」と娘の食事事情を報告。「でも明日はスープジャーに豚汁を持って行きたい！！とのことなので、アニマルウェルフェアのお肉で作りました」と記し、ストレスが少ない快適な環境下で飼育された家畜の肉を使用した豚汁の写真を投稿した。また「蒟蒻は糸蒟蒻に」とつづり、こだわりがたくさん詰まった手料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「お肉と糸蒟蒻へのこだわりが伝わってきた」「いろんなところに配慮する料理を作るのはさすが」「抜かりないですね」「心も体も温まりそう」「いつも丁寧で素敵な手料理」「健康的で栄養満点」「見るからに美味しそう」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】46歳ママモデル「見るからに美味しそう」こだわりの肉＆糸蒟蒻入り豚汁
◆高垣麗子、娘から「スープジャーに豚汁を持って行きたい」リクエスト受け作った料理
高垣は「お肉はあまり必要ないかな、と最近よく口にする娘」と娘の食事事情を報告。「でも明日はスープジャーに豚汁を持って行きたい！！とのことなので、アニマルウェルフェアのお肉で作りました」と記し、ストレスが少ない快適な環境下で飼育された家畜の肉を使用した豚汁の写真を投稿した。また「蒟蒻は糸蒟蒻に」とつづり、こだわりがたくさん詰まった手料理を披露した。
◆高垣麗子の投稿に「心も体も温まりそう」の声
この投稿に、ファンからは「お肉と糸蒟蒻へのこだわりが伝わってきた」「いろんなところに配慮する料理を作るのはさすが」「抜かりないですね」「心も体も温まりそう」「いつも丁寧で素敵な手料理」「健康的で栄養満点」「見るからに美味しそう」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】