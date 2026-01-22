【ローソン】全35品を約50%増量、7回目の「盛りすぎチャレンジ」を開催

ローソンは1月27日から、全国の店舗で人気企画「盛りすぎチャレンジ」を4週連続で開催する。

※一部商品は1月26日発売

「盛りすぎチャレンジ」は、具材や重量を約50%増量しながら価格は据え置きで販売する恒例企画で、今回で7回目の実施となる。今回は、過去に特に反響の大きかった商品を中心に、おにぎり、調理パン、調理麺、店内調理弁当、デザート、菓子など計35品をラインアップする。

【ローソン「盛りすぎチャレンジ」全ラインアップの画像(35点)を見る】

商品はいずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。ローソンは、物価高の中でもお得感や、インパクトのある見た目でワクワクする楽しさを提供したいとしている。

販売商品は以下の通り。価格表記はすべて税込。

〈1月26日(月)発売〉

◆盛りすぎ!ソース焼そば(538円)

従来品の「大盛ソース焼そば」と比較して、麺重量を約50%増やした。ジューシーでコクのある甘めのソースで炒めている。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約68万食。

◆盛りすぎ!プレミアムロールケーキ(214円)

従来品の「プレミアムロールケーキ」と比較して、総重量を約50%増やした。北海道産生クリーム100%使用、ふんわりとした口どけの良いクリームを味わえるロールケーキ。1月26日夕方頃発売。供給可能数量は約373万食。

〈1月27日(火)発売〉

◆盛りすぎ!カツカレー 中辛(697円)

従来品の「新宿中村屋監修 カツカレー(中辛)」と比較して、とんかつを1枚追加し、50%以上増量の2枚に増やした。厚切りの三元豚ロースを、柔らかい食感のとんかつに仕上げている。カレーは、スパイスの香りやコクとまろやかな甘み、程よい酸味が楽しめる中辛に仕立てた。店内調理サービス「まちかど厨房」導入の店舗(約9,800店)で発売する。

従来品と「盛りすぎ!カツカレー 中辛」

◆盛りすぎ!ポテトたまごサンド(297円)

従来品の「ポテトたまごサンド」と比較して、ポテトサラダを約50%増やして、3層のサンドイッチにした。にんじん、玉ねぎ、ハムなどを使用したポテトサラダと、たまごサラダにレタスを組み合わせた。供給可能数量は約117万食。

◆盛りすぎ!高菜明太おにぎり(192円)

従来品の「高菜明太おにぎり」と比較して、総重量を約50%増やした。高菜と明太子でごはんの進む旨味のある具材の組み合わせ。供給可能数量は約245万食。

◆ハッピーターン 50%増量 119g(204円)

従来品の「ハッピーターン 79g」と比較して、内容量を約50%増やした。あまじょっぱいパウダーがクセになる味わい。供給可能数量は約17万食。

◆かむかむレモン 50%増量 46g(162円)

従来品の「かむかむレモン 30g」と比較して、内容量を約50%増やした。2002年発売のロングセラー商品。供給可能数量は約28万食。

◆ローソンオリジナル ポテトリングスナック なげわ しお味 50%増量 93g(130円)

従来品の「ポテトリングスナック なげわ しお味 62g」と比較して、内容量を約50%増やした。サクっと軽い食感で赤穂の塩を使用したシンプルな味わい。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約29万食。

◆メガホットコーヒー(260円)

従来品の「ホットコーヒー(L)」と比較して、量が約50%以上多いメガサイズのホットコーヒーを「ホットコーヒー(L)」の価格で提供する。

※1月27日から2月9日の期間、「マチカフェ メガホットコーヒー100円引セール」を実施する。これによりメガホットコーヒーがコーヒーLサイズと同価格となる。

〈2月2日(月)発売〉

◆盛りすぎ!塩焼そば(538円)

従来品の「大盛塩焼そば」と比較して、麺重量を約50%増やした。あっさり旨みのある塩焼そば。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約68万食。

◆盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ(319円)

従来品の「ふわ濃チーズケーキ」と比較して、総重量を約50%増やした。北海道産チーズを使用した濃厚で後味すっきりなふわふわチーズと、オーストラリア産クリームチーズ2種を使用した2層のチーズを楽しめる。2月2日夕方頃発売。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約315万食。

〈2月3日(火)発売〉

◆盛りすぎ!厚切りロースカツサンド(495円)

従来品の「三元豚の厚切りロースカツサンド」と比較して、カツサンドの個数を約50%増量の3個入りにした。厚切りのロースとんかつに、野菜と果実で仕上げたフルーティーな甘さとすっきりした後味が特徴の特製ソースを合わせた。沖縄では仕様･価格が異なる。店内調理サービス「まちかど厨房」導入店舗(約9,800店)にて発売。

従来品と「盛りすぎ!厚切りロースカツサンド」

◆盛りすぎ!照焼チキンたまごサンド(365円)

従来品の「照焼チキンたまごサンド」と比較して、照焼チキンを約50%増やして、3層のサンドイッチにした。肉感のあるチキンとたまごサラダを挟み、コクと甘みのあるソースを合わせた。供給可能数量は約117万食。

◆盛りすぎ!具!おにぎり ポーク玉子 シーチキンマヨネーズ(322円)

従来品の「具!おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」と比較して、ポークランチョンを50%以上増やした。塩味を効かせたポークランチョンと甘さ控えめの玉子焼、シーチキン®マヨネーズをサンドしたおにぎり。沖縄では同品の代わりに「盛りすぎ!ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」を販売する。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約196万食。

◆ペヤング 激辛やきそば 50%以上増量(辛すぎ)(231円)

従来品の「ペヤング 激辛やきそば」と比較して、麺重量を50%以上増やした。追いがけソース付きで自分好みの辛さに調節して楽しめる。ナチュラルローソンでは販売しない。子どもや辛味が苦手な人の喫食には十分注意するよう案内している。供給可能数量は約35万食。

◆飲む杏仁豆腐(甘すぎ)(218円)

従来品の「飲む杏仁豆腐」と比較して、総重量を約50%増やした。砂糖を通常品の2倍使用している。甘さの限界に挑戦、思わず「甘すぎ」と唸る1杯に仕上げたという。供給可能数量は約20万食。

◆クラフトレモネード(酸っぱすぎ)(218円)

従来品の「CRAFT LEMONADE」と比較して、総重量を約50%増やした。レモン果汁を通常品の3倍使用している。レモンを丸絞りした果汁にスライスレモンが入っており、目が覚めるような酸味が感じられる1杯。供給可能数量は約20万食。

◆ローソンオリジナル ザク!サク!クランチチョコ 50%増量 81g(198円)

従来品の「ザク!サク!クランチチョコ 54g」と比較して、総重量を約50%増やした。2種のクラッシュしたビスケットとチョコが織りなすザクサク食感が楽しめる。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約34万食。

◆ローソンオリジナル ミニアスパラガス 50%増量 107g(118円)

従来品の「ミニアスパラガス 71g」と比較して、総重量を約50%増やした。黒ごまが香ばしい塩味の効いたカリッと食感のビスケット。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約34万食。

〈2月9日(月)発売〉

◆盛りすぎ!ミートソース(697円)

従来品の「大盛ミートソース」と比較して、麺･ソース重量を約50%増やした。肉の旨みがきいた、ボリューム満点のミートソース。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約68万食。

従来品と「盛りすぎ!ミートソース」

◆盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)(194円)

従来品の「大きなチョコシュー」と比較して、チョコクリームとホイップクリームの量を約50%増やした。チョコクリームとホイップクリームの2層仕立てのシュークリーム。2月9日夕方頃発売。供給可能数量は約168万食。

◆盛りすぎ!ふわもち生シフォン(257円)

従来品の「ふわもち生シフォン」と比較して、総重量を50%増やした。ふわふわ、もっちり食感のシフォン生地の上に、北海道産生クリーム入りのなめらかなホイップクリームがたっぷりとのせている。2月9日夕方頃発売。供給可能数量は約168万食。

〈2月10日(火)発売〉

◆盛りすぎ!鶏のから揚げ弁当(592円)

従来品の「鶏のから揚げ弁当」と比較して、鶏のから揚げの個数を50%以上増量の8個入りにした。衣がサクサクな鶏のから揚げが入ったシンプルな弁当。沖縄では販売しない。北海道では仕様･価格が異なる。店内調理サービス「まちかど厨房」導入店舗(約9,000店)で発売。

従来品と「盛りすぎ!鶏のから揚げ弁当」

◆盛りすぎ!ハムサンド(343円)

従来品の「ハムサンド」と比較して、ハムを約50%増やした。ハムに、きゅうりの食感とからしマヨネーズの味わいを組み合わせたサンドイッチ。供給可能数量は約117万食。

◆盛りすぎ!和風シーチキン マヨネーズおにぎり(181円)

従来品の「和風シーチキン マヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約50%増やした。出汁と醤油ベースのたれを入れて一緒に炊いたご飯に、シーチキンマヨネーズを具材として入れた。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約294万食。

◆盛りすぎ!でからあげクン夢のMIX味(278円)

従来品の「からあげクンレギュラー(5個入)」と比較して、総重量を約50%増やした。2月10日〜2月23日の間、6個入で提供する。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約500万食。

◆ローソンオリジナル ちゃんぽん 50%増量(168円)

従来品の「ちゃんぽん」と比較して、麺･かやく量を約50%増やした。野菜の甘味、豚と海鮮のまろやかな旨味が特徴のちゃんぽん。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約36万食。

◆ローソンオリジナル ミニ歌舞伎揚 50%増量 116g(148円)

従来品の「ミニ歌舞伎揚 77g」と比較して、総重量を約50%増やした。サクっと香ばしく、甘口しょうゆ味があとをひく味わい。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約29万食。

〈2月16日(月)発売〉

◆盛りすぎ!ナポリタン(697円)

従来品の「大盛ナポリタン」と比較して、麺重量を約50%増やした。懐かしいケチャップ味のボリューム満点のナポリタン。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約68万食。

〈2月17日(火)発売〉

◆盛りすぎ!くちどけショコラクレープ(265円)

従来品の「くちどけショコラクレープ」と比較して、チョコホイップとチョコソースの量を約50%増やした。北海道産生クリームとチョコを合わせたチョコホイップと、カカオ分約72%のチョコレートを使用したチョコソースを包んだクレープ。沖縄では販売しない。供給可能数量は約166万食。

従来品と「盛りすぎ!くちどけショコラクレープ」

◆盛りすぎ!大きなツインシュー(151円)

従来品の「大きなツインシュー」と比較して、カスタードクリームとホイップクリームの量を約50%増やした。卵のコクとなめらかな口当たりのカスタードと、北海道産練乳を使用したホイップクリームの2層仕立てのシュークリーム。沖縄では同品の代わりに「盛りすぎ!ダブルクリームシュー」を販売する。供給可能数量は約127万食。

◆盛りすぎ!ツナたまごサンド(297円)

従来品の「ツナたまごサンド」と比較して、ツナサラダを約50%増やした、3層のサンドイッチ。たまごサラダ、ツナサラダを、ふんわり食感の食パンで挟んだ。供給可能数量は約147万食。

◆盛りすぎ!チャーシューマヨネーズおにぎり(181円)

従来品の「チャーシューマヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約50%増やした。マヨネーズで和えたチャーシューを、甘辛い醤油たれをまぶしたごはんで包んだ。味のアクセントに、刻み海苔をごはんに混ぜている。おにぎりの形状を安定させるため、海苔を巻いて販売する。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約245万食。

◆東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50%増量 83g(163円)

従来品の「東ハトキャラメルコーン 濃厚キャラメル味55g」と比較して、内容量を約50%増やした。生地の大きさが従来品の約5倍(標準体積比)。ザクっと歯ごたえのある食感でキャラメルの香りが特徴。ナチュラルローソンでは販売しない。ピーナッツは入っていない。供給可能数量は約29万食。

◆ローソンオリジナル サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 50%増量 105g(138円)

従来品の「サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 70g」と比較して、内容量を約50%増やした。生地にえんどう豆を100%使用した豆スナック。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約29万食。