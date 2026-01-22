【ココス】濃厚ビーフシチューを味わう2品とマッシュポテトのサイドが登場、「今月のグルメ〜2月〜」開催

ファミリーレストラン「ココス」は、1月29日より「今月のグルメ〜2月〜」を開催する。期間中は、濃厚ビーフシチューを使用したメイン2品と、なめらかなマッシュポテトを使ったサイドメニュー1品を展開する。

〈商品ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆ビーフハンバーグステーキ＆ココスの濃厚ビーフシチュー 1,639円

つなぎなしビーフ100％のビーフハンバーグステーキと、マデラ酒が香る濃厚ビーフシチューを一度に楽しめるメニュー。ビーフハンバーグステーキは選べるソースのほか、ビーフシチューと合わせて味わうこともできる。付け合わせには、コクのあるチェダーチーズをトッピングしたマッシュポテトを添えた。

◆ココスの濃厚ビーフシチュー＆ココッシュプレート 1,419円

トーストしてサクサクに仕上げたココスオリジナルのデニッシュ“ココッシュ”に、濃厚ビーフシチューを合わせた一品。チーズ入りマッシュポテトや付け合わせの温野菜をディップしても楽しめる。

※本商品に使用している濃厚ビーフシチューにはマデラ酒は入っていない。

◆ベーコンとチーズのオーブン焼きマッシュポテト 429円

チーズを合わせたマッシュポテトにスティックベーコンをトッピングし、オーブンで焼き上げた一品。マッシュポテトの底にできるチーズのお焦げや、程よい塩味のベーコンが味わいのアクセントになる。

※全国506店舗で販売予定（1月22日時点）

※空港店舗では実施しない

※2月下旬に販売終了予定