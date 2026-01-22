À¯¼£¡¦»ÊË¡¤Ë·ÝÇ½¡¢Ìîµå¡£Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÃøÌ¾¿Í¤òÇÚ½Ð¡ÖÁÏ²Á¹â¹»¡×¡£Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÁÏ²ÁÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤¬¡¢ÅìÂç¡¢µþÂç¤Ê¤É¤Ë¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¹ç³Ê¤ò¡Ä
¹ñ»Î´ÜÂç³ØÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¡¦È¬È¨ÏÂÏºÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¶áÂåÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¤É¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤âÃÏ¸µ¤Î³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÌ¾Ìç¹â¹»¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¹â¹»¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¹ñÎÏ¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¬È¨ÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¾Ìç¹â¹» - ¤¢¤ÎÅÁÅý¹»¤«¤éÃíÌÜ¤Î¿·ÀªÎÏ¤Þ¤Ç¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¹â¹»¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡ÖÁÏ²Á¹â¹»¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÎò»Ë¡¦ÅÁÅý¡¦¹»É÷¡¢ÍÌ¾¤ÊÂ´¶ÈÀ¸¤Þ¤ÇÅ°ÄìÌÖÍå¡£È¬È¨ÏÂÏº¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¾Ìç¹â¹» - ¤¢¤ÎÅÁÅý¹»¤«¤éÃíÌÜ¤Î¿·ÀªÎÏ¤Þ¤Ç¡Ù
ÁÏ²Á¹â¹»¡¡»äÎ©¡¿¶¦³Ø¡¿Ãæ¹â°ì´Ó¡¿ÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô¤¿¤«¤ÎÂæ
ÆüËÜºÇÂç¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÂ´¶ÈÀ¸¤¬³èÌö
¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇÂç¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ5Ç¯¡Ê£±£¹£³£°¡Ë¤Ë¡¢¡ØÁÏ²Á¶µ°é³ØÂÎ·Ï¡Ù¤¬È¯´©¤µ¤ì¡¢¾®³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿ËÒ¸ý¾ï»°Ïº¤È¡¢¸ÍÅÄ¾ëÀ»¤é¶µ°é¼Ô¤é¤¬¡¢ÆüÏ¡¤ÎÊ©Ë¡Àº¿À¤Ë´ð¤Å¤¯¶µ°é¼Ô¤Î°éÀ®¤È»¨»ï¤ÎÈ¯¹Ô¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡ÖÁÏ²Á¶µ°é³Ø²ñ¡×¡Ê½éÂå²ñÄ¹¤ÏËÒ¸ý¾ï»°Ïº¡¢Íý»öÄ¹¤Ï¸ÍÅÄ¾ëÀ»¡Ë¤òÁÏÎ©¤·¤¿¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Àï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¡¶µË¡¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¶µ°éÌäÂê¤Ë¤Ï³ÊÊÌ¤Î´Ø¿´¤òÊ§¤¤¡¢¾¼ÏÂ43Ç¯¡Ê£±£¹£¶£¸¡Ë¤Ë³Ø¹»Ë¡¿ÍÁÏ²Á³Ø±à¤òÁÏÎ©¤·¡¢ÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô¤ËÃË»Ò¹»¤Ç¤¢¤ëÁÏ²ÁÃæ¡¦¹â¹»¤ò³«¹»¤·¤¿¡Ê¾¼ÏÂ57Ç¯¡Ò£±£¹£¸£²¡Ó¤ËÃË½÷¶¦³Ø²½¡Ë¡£ÃÓÅÄÂçºî¡¦Âè3Âå²ñÄ¹¤òÁÏÎ©¼Ô¤È¸Æ¤Ö¡£Ãæ±ûÀþ¤Î¹ñÊ¬»û±Ø¤«¤éËÌÀ¾£µ¥¥íÂ¤é¤º¡¢£Ê£ÒÉðÂ¢ÌîÀþ¤Î¿·¾®Ê¿±Ø¤«¤éÀ¾¤Ø£²¥¥í¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤ÏÀ¾Éð¹ñÊ¬»ûÀþ¤ÎÂë¤ÎÂæ±Ø¤À¡£
¾¼ÏÂ48Ç¯¡Ê£±£¹£·£³¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÁÏ²Á½÷»ÒÃæ¡¦¹â¤òÀßÎ©¤·¤¿¡Ê¾¼ÏÂ57Ç¯¡Ò£±£¹£¸£²¡Ó¤ËÃË½÷¶¦³Ø¹»¤È¤·¡¢´ØÀ¾ÁÏ²ÁÃæ¡¦¹â¹»¡ÒÂçºåÉÜ¸òÌî»Ô¡Ó¤È²þ¾Î¡Ë¡£¾¼ÏÂ46Ç¯¡Ê£±£¹£·£±¡Ë¤Ë¤ÏÁÏ²ÁÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò¡Ë¤¬ÁÏÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÌË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
À¸ÅÌ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Î»ÒÄï¤À¤¬¡¢³Ø²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÆþ³Ø¼Ô¤â¤¤¤ë¤·¡¢½¡¶µ¶µ°é¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¥ê¥¹¥È¶µ·Ï³Ø¹»¤ÎÉ¸½à¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â½¡¶µ¿§¤ÏÇö¤¯¡¢¶µ°éÍýÇ°¤Î´ðÁÃ¤Ë½¡¶µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¹Ã»Ò±à¤Î¾ïÏ¢¹»¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë
ËèÄ«8»þ35Ê¬¤«¤é¤Î10Ê¬´Ö¡¢Á´¹»¤ÇÄ«ÆÉ½ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÉ½ñ¤Ë³ÊÊÌ¤Î½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£´·î¤Îºù¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡¢£±£·£³Ì¾¤¬ÁÏ²ÁÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Ë¤â£±Ì¾¤¬¹ç³Ê¡£ËèÇ¯¿ôÌ¾¤¬¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ã»Ò±à¤Î¾ïÏ¢¹»¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÅìµþÀ¾Éô¤Î¶¯¹ë¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î·ª»³±Ñ¼ù¤äÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾®ÌîÏÂµÁ¤¬Â´¶ÈÀ¸¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¦°ìÍº¡Ê¸µ¸øÌÀÅÞ´´»öÄ¹¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÙÅÄÌÐÇ·¡Ê¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ë¡¢¹ÓÌÚÀ¶´²¡Ê¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ë¡¢ÃÝÃ«¤È¤·»Ò¡Ê¸øÌÀÅÞÂåÉ½Âå¹Ô¡Ë¡¢Ã«¹çÀµÌÀ¡Ê»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£ÂçÉô°ì½©¡ÊÃó¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Âç»È¡Ë¤Ê¤É³°¸ò´±¤â¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡£
´ØÀ¾ÁÏ²Á¹â¹»¤«¤é¤â¡¢ÀÐÀîÇî¿ò¡Ê»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ë¤äÎ¤¸«Î´¼£¡Ê»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ë¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç³èÌö¤·¤¿Ìî´Ö¸ýµ®É§¤âÂ´¶ÈÀ¸¡£Î¦¾å¶¥µ»¤Î¶¯¹ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÁÏ²Á¹â¹»¡¢´ØÀ¾ÁÏ²Á¹â¹»¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÁÏ²ÁÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤¬¡¢ÅìµþÂç³Ø¡¢µþÅÔÂç³Ø¤Ê¤É¤Ë¤â°ìÄê¿ô¤¬¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¾Ìç¹â¹» - ¤¢¤ÎÅÁÅý¹»¤«¤éÃíÌÜ¤Î¿·ÀªÎÏ¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£