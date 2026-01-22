宮本茉由“菜穂”、酔いつぶれて戸塚祥太“徹”と寝室へ… SNSやきもき「酔った女に手を出しちゃあかん」「飲み過ぎはよくないよー」『この愛は間違いですか』第3話【ネタバレあり】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30）の第3話が21日深夜に放送された。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「飲み過ぎはよくないよー」ソファで眠る宮本茉由
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚健太）とは結婚2年目を迎え夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌する予測不能なジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第3話では、徹とのキスに動揺を隠せず、後ろめたい気持ちがある菜穂。カンナ（小川未祐）の助言もあって、省吾ときちんと向き合うことを決意し、徹とはもう会わないと心に決める。しかし、そんな矢先に省吾のスーツから見知らぬピアスが見つかり、不倫疑惑が浮上する。
対する省吾は、綾香の底知れぬ魅力に抗えず徐々に毒されていく。傷ついた菜穂の前に再び徹が現れる。
菜穂と徹はバーに入り、菜穂が夫への疑念を打ち明ける。アルコール度数の強いお酒を注文し、次第に酔いつぶれる。「帰りたくない」とねだる菜穂に対し、徹は介抱しながら寝室に菜穂を寝かせた。
第3話はここで終了。SNSでは「酔った女に手を出しちゃあかん」「飲み過ぎはよくないよー」などとやきもきする反響が寄せられている。
