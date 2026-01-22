1920年代から30年代の大阪市は「大大阪（だいおおさか）」と呼ばれていました。この大大阪について、「人口で東京を抜き、日本最大の都市として存在感を際立たせていた」と語るのは、桃山学院大学社会学部准教授の長崎励朗先生（崎はたつさき）です。そこで今回は、長崎先生の著書『大大阪という神話-東京への対抗とローカリティの喪失』から抜粋し、ご紹介します。

【書影】日本社会の均質性を“関西”に探る――。長粼励朗『大大阪という神話』

二つの「朝ドラ」が描いた新旧の大阪の姿

大阪と言えば、「商人の街」「お笑いの街」といったキャッチフレーズがよく知られている。これに加えて、柄が悪い、騒々しい、がめついなどといったステレオタイプで語られることも多いのではないだろうか。

しかし、結論から言うと、これらのほとんどは大大阪誕生以後に生まれたものだ。大大阪をはさんで一体、どのような変化があったのだろうか。ここでは新旧の大阪の姿を具体的に想像しやすいように、ＮＨＫで放送された二つの連続テレビ小説、いわゆる「朝ドラ」を使って説明したい。

一つ目の作品は、2023年10月に放送が開始された『ブギウギ』である。ブギの女王と呼ばれた歌手・笠置シヅ子の人生を元にした作品で、趣里演じる主人公・スズ子のステージが話題を呼び、人気を博した。

下町育ちの銭湯の娘が、当時最先端の音楽であったジャズと出会い、やがて東京へ進出。国民的歌手への階段を駆け上っていくサクセスストーリーだ。現実の笠置の自伝によると、彼女が松竹楽劇部（後のＯＳＫ）の養成所の門を叩いたのは1927年で、東京に進出したのが1938年。彼女の大阪におけるキャリアの前半は大大阪時代とほとんど重なっている。

『ブギウギ』と好対照の『あさが来た』

一方、同じ大阪を扱った連続テレビ小説でありながら、『ブギウギ』と好対照の作品がある。2015年後期放送の『あさが来た』である。

この作品はいわゆる普通の娘が成り上がっていく物語とは程遠い。そもそも主人公・あさは、最初から最後まで一貫して裕福なのだ。もちろん、いわゆる朝ドラなので、ある種のサクセスストーリーであることには違いないのだが、階級上昇を伴わないのである。

あさのモデルは大同生命の創業者にして、日本女子大の設立にもかかわった実業家・広岡浅子。実際の彼女も、京都の三井家から大阪の豪商・加島屋（後に加島銀行となる）に嫁いだ超がつくお嬢様である。

ぼんやり見ているとやり過ごしてしまうが、大阪商人の世界の描かれ方も通り一遍ではない。ステレオタイプなガツガツした大阪商人がほとんど出てこないのだ。玉木宏演じるあさの夫・新次郎の描写は極めつけで、明治が始まったからといって急に髷を落とすわけでもなく、洋服を着るでもなく、時代の流れから距離をおきながら、のんびりと生涯を送る。

二つの大阪

喧騒に満ちた成り上がりたちの大阪と伝統的な上流階級の大阪。両作品では、同じ大阪を扱いながら、対照的な世界が描かれている。

主人公のモデルに則して言えば、笠置シヅ子が大大阪成立以後に青春期を送った一方、広岡浅子は大大阪時代を目前に控えた1919年に生涯を閉じている。すなわち、時代の主役たる彼女たちの人生に象徴されるように、大大阪をはさんで全く異なる二つの大阪が存在したのである。



二つの大阪を分けるのは時間だけではない。空間的にも微妙な隔たりがある。

大大阪成立以前、大阪市は今よりずっと小さかった。道頓堀やミナミなどと呼ばれ、現在の大阪を代表すると考えられている地域は市政開始当初、市内と市外の境界付近、すなわち辺境に位置しており、大阪を代表する場所ではありえなかったはずである。

我々の脳裏に浮かぶ大阪は……

ミナミに象徴されるように、現代に生きる我々が大阪を語るとき、脳裏に浮かぶのはほとんどが大大阪以後の世界である。

かろうじて過去とのつながりを有している「商人の街」という表現ですら、おそらく一般にイメージされるのは伝統的な富裕層などではなく、商魂たくましい「浪速のおっさん」然とした姿であろう。

しかし、そうした人々は伝統的な商人たちの身分秩序の外から侵入したいわば新参者だったのである。

※本稿は、『大大阪という神話-東京への対抗とローカリティの喪失』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。