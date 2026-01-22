木原官房長官は22日、中国・重慶市にある日本総領事館トップの総領事ポストが「空席となっている」と明らかにしました。

木原稔 官房長官

「重慶の総領事が空席となっていること。このことは事実でありますが、人事に関する事項であり、これ以上の詳細についてはお答えするということは差し控えさせていただきます」

中国・重慶市にある日本総領事館の総領事ポストが空席となっていることについては、日中関係の悪化が影響していると指摘する声もありますが、木原官房長官は22日、「状況を注視し、冷静に適切な対応をおこなっていく」と述べました。

また、木原長官は「重慶総領事館においては、総領事不在中も首席領事以下、邦人保護を始めとする総領事館の業務に支障が生じないよう、適切に対応していると承知している」と強調しました。

中国外務省 郭嘉昆 報道官

「中国側は現在、手続きに従い、関連事項を処理している」

中国外務省の郭嘉昆報道官は、重慶総領事の着任手続きについて、このように述べるにとどめました。

中国側が新たな総領事の着任に同意していないことが原因とみられ、日中関係の悪化が総領事の人事にも影響を及ぼしています。