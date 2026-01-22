解剖学者の養老孟司先生は2020年に心筋梗塞、2024年には小細胞肺がんを罹いました。抗がん剤と放射線治療により一度は回復したものの、2025年3月には再発がんが見つかり、現在も治療を続けています。今回はそんな養老先生と、その教え子で東大病院放射線科医師の中川恵一先生による共著『病気と折り合う芸がいる』から一部を抜粋し、養老先生へのインタビューをお届けします。

【写真】鎌倉文華館 鶴岡ミュージアムにて

* * * * * * *

極楽には花はあるけど虫がいない

『病気と折り合う芸がいる』の取材で、死の恐怖をどう克服したらよいのか、という質問がありました。それに対して、「死がどういうものか想像することは、おもしろくないですか？」と答えました。

虫仲間の池田清彦君（生物学者）と話したときのジョークですが、極楽に行って、きれいな花はいっぱい咲いているけど、よく見たら虫が一匹もいない。それは僕らにとっては地獄だなと。

蜘蛛はいるかもしれません。芥川龍之介の『蜘蛛の糸』は、蜘蛛の糸を使ってかん陀多（かんだた。「かん」は、牛に建）を地獄から引き上げる話でしたから。でも昆虫はいないような気がします。

『浄土三部経』（阿弥陀経）には、極楽は「無有衆苦」（苦しみが一切ない）と書かれていて、無有衆苦は暑さや寒さがないとも解釈されています。それは酷暑のインドの人が想像したからではないでしょうか。今は日本が酷暑の国ですから、暑さ寒さのない極楽というのは魅力的かもしれませんね。

現代人は死を考えるのを怠けている

冗談はこれくらいにしておきますが、死を考えるのは確かにめんどうくさいものです。でも逆に言うと、現代人は死を考えるのを怠けているのではないかとも思います。

中世のキリスト教修道院では、「メメント・モリ」と一方が言うと、「カルペ・ディエム」と返す、というあいさつがあります。



『病気と折り合う芸がいる』（著：養老孟司、中川恵一／エクスナレッジ）

メメント・モリは「死を思え」、カルペ・ディエムは「その日を摘め」という意味のラテン語です。

「いつか必ず死ぬことを忘れるな」「今日の花を摘むように、今日を十分に生きよ」と声を掛け合うわけです。修道院というのは、死や生について深く考える場所ですが、これが昔の人の考え方なのだと思います。

裏千家の前家元・千玄室さん

日本でも同じように、生と死は対のものとして考えてきました。

最近、裏千家の前家元・千玄室さんが亡くなりました（25年８月14日逝去）が、彼は学徒出陣した特攻隊員でした。

彼が特攻隊員の乗る飛行機のかたわらで、手持ちの道具と配給の羊羹で、出撃命令を受けた隊員と茶会を催したことはよく知られています。

千玄室さんは待機命令が続き、そのまま終戦を迎えて生き残りましたが、茶会をした仲間の何人かは亡くなりました。

裏千家の茶室「今日庵」に込められた意味

裏千家の茶室は「今日庵」と命名されています。どうなるかわからない明日の約束をせずに今日を疎かにしない、という意味が込められています。

千利休の「一期一会」ですね。

今度会うときは死んでいるかもしれないということと、今日を生きるということはセットになっているのです。

※本稿は、『病気と折り合う芸がいる』（エクスナレッジ）の一部を再編集したものです。