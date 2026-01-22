舞台、映画、ドラマにと幅広く活躍中のミュージカル俳優・市村正親さん。私生活では2人の息子の父親でもある市村さんが、日々感じていることや思い出を綴る、『婦人公論』の連載「市村正親のライフ・イズ・ビューティフル！」。第15回は「役じゃないと歌えない!?」です。（構成：大内弓子 撮影：小林ばく）

音楽とは無縁だった

2025年11月に開催された「〜五木ひろし60th Anniversary〜五木JAM 2025 in YOKOHAMA」にゲスト出演しました。『オペラ座の怪人』メドレーを五木バンドの皆さんと歌ったほか、五木さんの「暖簾」という曲を、五木さんと一緒に歌ったんです。

事前にすごく練習しましたよ。せっかくだから《こぶし》の勉強もしたい。でも、歌詞の気持ちに沿って、自然に出てくるこぶしならいいけど、無理やり入れるのは違うなとか、いろいろ探りながら。

こんなふうに役を離れて歌うのは滅多にないことなので、貴重な体験になりました。

そもそも僕にとっての歌は、あくまでも役を演じるためのもの。芝居を始めるまでは、まったくといっていいほど、音楽とは無縁だったんです。

父親が銭湯で民謡を口ずさんだり、母親が、神戸一郎さんの「十代の恋よさようなら」や美空ひばりさんの「花笠道中」を歌ったりするのを聴いていただけで、自分が歌うことはなかった。

芝居の道を志して入った舞台芸術学院でも、授業で「サンタ・ルチア」をかじったくらいで、音楽の素養はない。譜面も読めないの。

歌を仕込まれたのは、劇団四季に入ってからだね。それでも、最初の『イエス・キリスト＝スーパースター』（1973年）からしばらくは、歌っても多くて3曲くらいまで。『エビータ』（82年）で10曲くらいになったのかな。

大きかったのは、『オペラ座の怪人』（88年）だよね。このファントム役は、裏声とかオクターブ上の音とか、今まで出したことのない声を使わなくちゃいけないから、クラシックの発声法の訓練を受けないと乗り切れなかったの。

しかも、オーディションに受かったのは、その訓練を受ける前。演出家のハロルド・プリンスは、《声》じゃなく《目》で僕を選んでくれた。

浅利（慶太）さんから「市村はファントムのキー（音域）が出ないよ」と言われても、彼は「稽古で出させる」と言ったんだ。そして本当に出るようになった。

四季にいた北川潤さんが僕のボイストレーナーになってくれて、本番までの半年間、ファントムの歌を歌うためにマンツーマンでひたすら稽古してくださった。

声を長く伸ばすロングトーンのために、いっぱい息を溜めなくちゃいけないから胸郭が広がり、浅利さんには「胸板が厚くなったな」と言われました。体が楽器とはよく言うけれど、ファントムを演じたことで体と声が大幅に変わったんです。



＜今月のひとこと＞

カラオケはちっちゃな声に

たぶん、そこまでできたのは、僕が無垢だったからだろうね。音楽の素養が一切なかったから、何の疑いも抱かずに純粋な気持ちで取り組めた。自分にできないことを、懸命に教わることができたんだ。

ただ、役が変わるとまた違う発声が必要になるんです。『ミス・サイゴン』ならエンジニアの声に変えていかなくちゃならない。

僕は、役によって歌い方がだいぶ変化していると思うけど、それは自分のメソッドを持っていないから。何かに固執することなく、その都度、無垢な気持ちで役と向き合うことができるんだよね。きっと何ごとも、そういう姿勢が大事じゃないかなと、改めて思うよ。

そうやっていろんな役のいろんな歌が歌えるようになったけど、実は歌が好きというわけではないんです。だから、カラオケも好んでは行かない。子どもたちと一緒に行くぐらいで……。



幸運のカマキリ！（写真提供：市村さん）

五木さんの「暖簾」もそこで稽古したんだけど、ほかに歌えるのは、さだまさしさんの「案山子（かかし）」くらいかな。あれは歌詞が好きなんです。都会に出た子どもを思って、「あの案山子のように一人で寂しくないか、苦しい思いをしていないか」と心配している歌だからね。

でも、堂々と歌えなくて、どうしてもちっちゃな声になっちゃうの（笑）。やっぱり、役じゃないと歌えないんだよ。それでも子どもたちは合いの手を入れてくれたりするから、それがちょっと楽しいんだよね。

25年は忙しかったけど、プライベートでは引っ越しをしました。その当日、新居のベランダにカマキリが飛んできて息子の手に乗ったらしく、動画を見せてくれました。

調べると、カマキリは幸運をもたらす縁起がいい生き物だそうで、幸先がいいなとみんなで喜んでいます。これからもいい日々を送って、皆さんにいいものをお届けし続けたいなと思います。