読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の勝地涼、瀧本美織がW主演を務める新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜よる11：59〜）。第3話が1月22日に放送予定です。

【写真】W誘拐の真犯人は…

誘拐犯から要求されたのは、「身代金」ではなく 「別の子ども」の誘拐――。

8歳の娘を誘拐された夫婦にかかってきた一本の電話。

「その子を誘拐しなければ、あなた達の娘を殺します」

前代未聞の脅迫に戸惑う夫婦。

「良心か…わが子の命か…」

娘を誘拐され、追い詰められた夫婦が下した決断は─ 自らも《誘拐犯》となることだった。愛する娘を救うため、被害者から一転、加害者になることを選んだ夫婦の運命は！？

真犯人は誰だ！？

なぜ犯人はターゲットを直接誘拐せず、無関係の家族を巻き込んだのか？

その目的は――？

****

8年前に刑事を辞め、現在は防犯セキュリティ会社〈タウン・キーパーズ〉に勤務する鷲尾武尊役を勝地涼さん、その妻の美羽役を瀧本美織さんが演じます。

娘の優香（畠桜子さん）・詩音（泉谷星奈さん）と共に幸せな日々を送っていた家族の日常を、ある日、一変させる出来事が起こって――。

誘拐された家族が誘拐犯になる。ノンストップ考察ミステリー！

本編冒頭のナレーションは人気声優・榎木淳弥さんが担当。共演に、浅香航大さん、真飛聖さん、桐山照史さん、酒向芳さんら演技派俳優陣が脇を固めています。

主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫が、本作のために書き下ろした新曲『echo』。木曜ドラマ2期連続での主題歌担当となります。



読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』

＜前回のあらすじ＞

元刑事の鷲尾武尊と妻の美羽の娘・詩音が誘拐される。誘拐犯から《身代金》の代わりに要求されたのは、8歳の男の子・有馬蒼空（高嶋龍之介さん※高ははしごだか）の誘拐だった。

「その子を誘拐しなければ、娘を殺す」と脅される武尊たち。蒼空は、武尊が勤める防犯セキュリティ会社の仕事で関わった家の子だった――。

罪を背負う覚悟を決め、犯人の指示通り、夫婦は蒼空を誘拐。蒼空の父親で、WEB系証券会社の社長・有馬英二（桐山照史さん）に身代金5億円を要求。

誘拐事件の被害者だった武尊と美羽は、一転して加害者に。蒼空を誘拐し、犯人からの連絡を待っていた夫婦だったが、その矢先、何者かに蒼空が誘拐されてしまう。

武尊は「誘拐犯がほかにもいるのか……？」と戸惑いを隠せない。

そんな中、犯人から新たな指示が入る。「誘拐した子供と引き換えに5億を受け取れ」というものだった……！

さらに犯人は「私はいつでもあなた方を見ています」と武尊に告げてきて……！？

果たして、武尊たちは有馬蒼空がいない中で、5億円の受け取りをすることができるのか……。



読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』

＜第3話のあらすじ＞

武尊と美羽は、犯人からの指示通り、有馬英二が用意した身代金の5億円を受け取ることに成功。5億を自宅に持ち帰り、犯人からの連絡を待っていた。

ついに、娘の詩音を取り戻せると思っていたが、約束の時間が過ぎても犯人からの連絡がなかった――。

なぜ、連絡がないのかと焦る武尊と美羽。一方で、身代金5億円を支払ったにもかかわらず、息子が戻らない現実に、有馬英二の妻・絵里香（磯山さやかさん）は慟哭する。

そんな中で、武尊の元上司で、神奈川県警捜査一課の刑事・辰巳（真飛聖さん）らが「誘拐事件の件でお話があります」と自宅にやってくる……！

武尊と美羽は、犯人から娘を取り戻すことができるのか……。