世界各地で紛争や災害が絶えない現代で、私たちはどのように生きていけばいいのでしょうか。今回は、日本のスピリチュアル界を牽引してきたオペラ歌手・江原啓之さんと、聖心会シスター・鈴木秀子さんの共著『最良の人生を生きる法則』から一部を抜粋し、お二人の対談形式でお届けします。

嫌いな人をどうやり過ごすか

江原 人生は修行ですね。私はよく「結婚は忍耐の学びであり、結婚指輪の交換はつるはしの交換です」と伝えて、多くの人の夢を壊してしまうんですけれどね（笑）。

鈴木 結婚生活における悩みにもいろいろありますけれど、結局のところ人間関係に苦しんでいると言えるでしょう。家族、友達、職場の人……。人の悩みの９割は人間関係だと言いますけれど、裏を返せば、それだけ人間関係から学ぶことが多いということなのですね。

仮に職場の上司が嫌いだと感じている人がいたとして、嫌いな人とはつきあわないと決めてしまえれば楽ですけれど、そういうわけにもいかないじゃありませんか。嫌いな人ともつきあわなければならないというのは、修行どころか苦行ですよ。

江原 シスターなら、そういうときどうなさいますか？

鈴木 上司のいい部分を見つめて心を緩めます。どんな人だって一つくらいはいいところがあるんですよ（笑）。人はとかく、この人は嫌いだと思うと箸の上げ下ろしまで気になって、やっぱりこの人は下品だとか、やっぱりこの人はデリカシーがないなどと、「嫌い」という感情を積み重ねてしまいがちですけれど、見方を変えれば別人格が見えてきます。

たとえば、この人はでしゃばりだから嫌いだと思っていたとしても、違う角度から見れば自分の意見を持っている人だと言えるわけです。相手を変えることはできないのですから、自分の見方を変えるしかありません。

江原 相手を理解するというのも一つの方法ですね。デリカシーのないことを言われれば誰だって腹は立ちますが、「この人はコンプレックスがあるからこういう物言いをするのだろう」と思えば、怒りも収まり、むしろ同情心すら湧いてきます。

鈴木 嫌いな人を瞬時に優しい目で見つめるためのとっておきの方法があります。実は、嫌いな人は自分と似ているから嫌いだということがあるのです。

江原 なんだかんだ言っても、どうしても相手が気になってしまうというのは、自分とどこか似ているからなのでしょう。嫌いな人は自分の映し鏡なのです。波長の法則──類は友を呼ぶと言うように、同じ波長を持っているからこそ出会い、相手の中に自分の欠点を見せつけられているように感じて疎ましくなる。だから嫌いになる、ということは珍しくないと思います。

鈴木 人間って面白いですね。私は人と話していてイラっとすることがあると、この人は自分とそっくりなのだと思うようにしています。そうすると好きも嫌いもなく、なんだか恥ずかしくなってくるんですよ。

江原 ワハハ！（笑）

鈴木 人の振り見て我が振り直せだという方向に気持ちを切り替えれば、イラっとさせてくれてありがとうという気持ちにもなってきます。

不機嫌は立派なハラスメント

鈴木 私も92歳になり、修道者として70年近く過ごす中で、本当にたくさんの方々と向き合ってきましたけれど、今、心から思うのは機嫌よく過ごすことの大切さです。自分を飾らず、何かに捉われてイライラしたり、ハラハラしたりすることなく、いつもフラットな心でいる人は、周囲の人に癒しを与えるのとともに、自分に困ったことがあったときには誰かが手を差し伸べてくれて、大概は事なきを得るのです。

江原 本当にそうですね……と言いつつ、私自身、いつも機嫌よくいられるかと言えば、そうでもないのですが（笑）。



鈴木 私だってそうです。疲れていたりすると自分の機嫌を保てなくなることがありますけれど、そういうときには人に会わないようにしています。どうしても会わなければいけない場合には反面教師のことを思い出すのです。

江原 反面教師がいるのですね。

鈴木 いろいろな人がいますから（笑）。人の悪口ばかり言う人や「足が痛い」「腰が痛い」「食欲がない」と周囲の人に訴え続ける人などを見かけると、不毛だなと思うのです。人の悪口を言っても、体の不調を訴えても問題は解決しません。嫌いならつきあわなければいいのだし、具合が悪いなら体調管理をすればいいのに、どうして人に自分の不機嫌さをアピールするのだろう？ と不思議に思って考えてみたことがあるのです。

江原 自分が不機嫌であることをアピールする理由は一つしかありませんよね。要は「構って欲しい」ということなのでしょう。

鈴木 そうです、寂しいのです。でも誰だってみんな心のどこかに寂しさを抱えています。源とかサムシング・グレートと呼ぶ人もいますけれど、そうした人間を超えた存在とつながるために、私たちは寂しさを覚えると言われています。ですから自分だけが寂しいわけではないのだとわきまえる必要があります。第一、自分が不機嫌だからといって場の空気を悪くしたり、不機嫌な態度で人を支配しようとするのは立派なフキハラですよ。

江原 フキハラとは？

鈴木 不機嫌ハラスメントのことです。

江原 ワハハ！（笑） なるほど、不機嫌ハラスメントですか。確かにフキハラはいけませんね。

人の心は放っておくとネガティブに傾く

鈴木 そもそも人は本来ネガティブ思考だと言われています。「無理だろう」と考えてダメだったときのショックを和らげたり、「この人は怪しいのではないか？」と危機管理をすることが本能の中に備わっているのだとか。

江原 それ自体が必ずしも悪いことだとは言えませんよね。大切なのは、物事を冷静に見つめて理性で判断することだと思います。高い理想を掲げて挑んでも、思うようにいかずに大きく落ち込んでしまうこともありますし、逆に人を簡単に信じすぎて詐欺に遭ってしまうことだってあるのですから。

鈴木 はい。注意深く生きることは慎重に生きるということ。計画性を持って生きることにもつながりますから、自己防衛本能は使いようだと言えるでしょう。ただし放っておくと自分の心はネガティブなほうへ偏ってしまうのだということは覚えておいたほうがいいのです。このことを認識していれば、人に接するときには自分の感情をコントロールしなければいけないのだという発想にたどり着きます。

江原 なるほど。シスターは、いつも穏やかでいらっしゃるのは、生まれつきというよりも、日々ご自身で心を整えておられるからなのですね。

自分で自分を教育しなければいけない

鈴木 何事も訓練が必要だと思います。つまり自分で自分を教育しなければいけないということです。教育というのは誰かがしてくれるものと考えてしまいがちですけれど、「不機嫌になるのはあなたの悪いところだ」なんて言ってくれる人はいません。

江原 親なら指摘してくれるかもしれませんが、多くの場合は喧嘩に発展してしまいます。何しろ不機嫌の最中なのですから（笑）。本当は忌憚のない意見を言ってくれる人がいるのはありがたいことなのに、否定されたと受け取って憤ったり、反発心を覚えてしまうのは甘えですよね。

鈴木 でも甘えた結果として困るのは自分です。楽しく暮らすために「不機嫌になる自分を改めよう」という気づきが大切で、何があっても人前で不機嫌な言動をしないと決め、不機嫌になりそうになったら「上機嫌、上機嫌」と心の中でおまじないのように唱えるといいですよ。

江原 根本的に不機嫌を退ける工夫も大切ですよね。先ほども触れましたが、物事を良いほうに捉えれば、不機嫌にならずに済みます。不機嫌の要素が降ってきても、いちいち反応せず、どんどん流していく術を身につければいいのだと思います。

鈴木 対談本でご一緒した樋口恵子さんが「まぁいいか」と思うことにしているとおっしゃるのを聞いて、すっかり意気投合しました。「まぁいいか」はそのときの重たい気持ちをグッと流すための魔法の言葉だと思います。やってみればわかりますけれど、一度流すと決めた感情が戻ってくることはほとんどありません。翌日になったらすっかり忘れているのです。

江原 自分の不機嫌は工夫して退けられるとして……では、目の前に機嫌の悪い人がいた場合は、どうすればいいとお考えですか？

鈴木 放っておけばいいのです。「この人の機嫌が悪いのは自分のせいなのではないか？」なんて考えて思い悩んだりする必要はありません。その人の不機嫌と向き合わなくてはいけないのは、その人です。不機嫌の種をどう片付けるのかは相手の課題です。他人の課題に介入しないこと、そして自分の課題に他者を介入させないこと。これが人間関係の基本なのだと思います。

※本稿は、『最良の人生を生きる法則』（ビジネス社）の一部を再編集したものです。