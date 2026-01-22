みちょぱ、「珍しく少し甘々」なバブーシュカ姿を披露！ 「大人カワイイ！」「イメージ違って」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは1月21日、自身のInstagramを更新。「珍しく少し甘々」になった姿を披露し、称賛の声が寄せられています。
ファンからは「え？甘いの？」「甘々の美優さんも素敵」「大人カワイイ！」「ギャルみちょぱが」「イメージ違って」「降参します」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「甘々の美優さんも素敵」みちょぱさんは4枚のモデルショットを投稿。「珍しく少し甘々になりました」とあるように、ピンク色を基調とした2パターンのコーディネートを披露しています。特に1、2枚目ではバブーシュカをかぶり、ロリータ要素を取り入れたガーリーな雰囲気に。貴重な姿ではないでしょうか。
モードコーデに「リップ黒って初めてみた」の声10日の投稿では「甘々」とは正反対のモードな雰囲気のコーディネートを披露したみちょぱさん。黒いジャケットとスカートのセットアップの上からチュールを重ね、リップもブラックを採用した前衛的なスタイリングです。ファンからは「リップ黒って初めてみた」「めちゃくちゃ素敵です！」といった反響が寄せられました。今後もさまざまな姿を見せてほしいですね。
