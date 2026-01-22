「働かないと生活できない」ビル管理人の仕事で月13万円稼ぐ66歳男性の年金額
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住66歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：400万円
現在の預貯金：100万円、リスク資産：100万円
これまでの年金加入期間：不明
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：1万2000円
その理由として「働かないと生活できないので」と語っています。
ひと月の支出は約「12万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
現在は「ビル宿直の管理人の仕事」をしていて、年金以外に「月13万円ぐらい」の収入があるといいます。
また年金生活においては極力「自炊」をすることで食費の節約をしているとあります。
現在の保有資産はおよそ200万円。今の年金額だけで今後「働けなくなったら生活していけるか」と不安を吐露します。
今の生活に楽しみは見出せず、喜びといえば「1人暮らしなので気楽」なことくらいだと漏らしておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住66歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：66歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：400万円
現在の預貯金：100万円、リスク資産：100万円
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：4万9000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：1万2000円
「年金だけでは毎月足りない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「働かないと生活できないので」と語っています。
ひと月の支出は約「12万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「管理人の仕事で月13万円の収入」年金で足りない支出については「パートの給料」で賄っているという投稿者。
現在は「ビル宿直の管理人の仕事」をしていて、年金以外に「月13万円ぐらい」の収入があるといいます。
また年金生活においては極力「自炊」をすることで食費の節約をしているとあります。
「1人暮らしなので気楽」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「もっと年金に加入しておくべきだった」と回答。
現在の保有資産はおよそ200万円。今の年金額だけで今後「働けなくなったら生活していけるか」と不安を吐露します。
今の生活に楽しみは見出せず、喜びといえば「1人暮らしなので気楽」なことくらいだと漏らしておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)