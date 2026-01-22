『ちいかわ』クリーム入りワッフル新作発売！ 「ファミマ」で1．27から
『ちいかわ』のフレーム型ワッフル第2弾「ちいかわ わっふれ〜む2」が、1月27日（火）から、全国の「ファミリーマート」のチルドスイーツコーナーで発売される。
【写真】シーンのチョイスが面白いｗ 『ちいかわ』クリーム入りワッフルのプリントデザイン一覧
■思い出の名シーンをデザイン！
今回発売される「ちいかわ わっふれ〜む2」は、ワッフルの凹凸を生かして、フレームに見立てたもちもち生地の表面に高精細なデザインをプリントした、ミルク味のクリーム入りワッフル。
ワッフルには、ちいかわたちの日常のワンシーンをプリントしており、そのデザインは全部で11種類にもおよぶ。
ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎが味見をするシーンのほか、ナグリビトとの一戦を終えたくりまんじゅうや、「腹にたまってうんまい」と巨・モダン焼きにご満悦なモモンガなどがラインナップに。
さらに本商品には、約50mm×約50mmの正方形のシールが付属。シールは、マンガのコマを生かした全11種類のオリジナルデザインで、ちいかわが花占いをする回や、古本屋がモモンガを運ぶ回、あのことでかつよの回などが選ばれている。
なお、店頭に納品されるプリントデザインや、プリントとシールの絵柄の組み合わせはすべてランダムだ。
