ロンドンの高等法院に到着したヘンリー王子＝21日/Justin Tallis/AFP/Getty Images

ロンドン（CNN）英国のヘンリー王子（41）は21日、ロンドンの高等法院で英紙デイリー・メールの出版社アソシエイテッド・ニューズペーパーズ・リミテッド（ANL）が行ったとされる違法な情報収集について証言した。証言を締めくくる際、ヘンリー王子は「彼らは私の妻の人生を完全に不幸にした」と感情をあらわにした。裁判は19日に始まり、9週間続く見込み。

ヘンリー王子は、自身の主張の中心をなすデイリー・メール紙の記事について「当時自分がいた組織の立場上、苦情を申し立てることはできなかった」と述べた。

ANLを提訴した英国の著名人7人には、エルトン・ジョンさん、デービッド・ファーネスさん、エリザベス・ハーレイさんらが含まれる。原告らは同社が私立探偵に留守番電話の傍受や電話の盗聴、個人情報の詐取（ブラギング）などをさせ、違法な手法で情報を収集したと主張している。

ANL側は繰り返し不正行為を否定。記者たちは正当な情報源をもとに報道したと主張している。

ヘンリー王子の具体的な主張は、2001年から13年にかけて主に2人の記者によって執筆された14本の記事に基づく。

王子は証人陳述書の中で、同紙とは「常に気まずい関係にあった」が「選択肢はなく、受け入れざるを得なかった」と述べている。

王子は、問題視している記事について「終わりのない追及、キャンペーン、そして私の生活のあらゆる側面を監視し、競争相手に先んじ、同紙をもっと売るために、信じられないほどの妄想状態に私を陥らせ、孤立させ、そしておそらくは私を麻薬や酒に走らせようとする執着の一部だ」と訴えた。

また、この訴訟を起こしたのは「皆のため」であり、自身の主張は「公共の利益にかなう」と確信していると語った。

証言を終えたヘンリー王子は、この訴訟の負担について「繰り返されるトラウマ体験」だと感情をあらわにした。

「我々が求めていたのは謝罪と説明義務だけだったのに、再び私たち全員をこの苦痛にさらすのは根本的に間違っている」（ヘンリー王子）

王子はさらに「これは恐ろしい経験だ。最悪なのは、ここで立ち向かい発言したことで、妻の人生を完全に不幸なものにしたことだ」と続けた。

ヘンリー王子は以前から英国のタブロイドメディアとそれらのメディアが王子の生活を報じる手法を非難し、複数の出版社と年単位に及ぶ争いを続けてきた。