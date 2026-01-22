荻野由佳（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/22】元NGT48の荻野由佳が1月21日、自身のInstagramを更新。ニットのオフショルダーワンピース姿を公開し、話題になっている。

【写真】産後の26歳元48アイドル「可愛すぎるママ」美脚＆デコルテ輝くニットワンピ姿

◆荻野由佳、ニットミニワンピ姿披露


荻野は「今日は埼玉に帰ってきました〜 父母がたくさん息子のお世話してくれるので実質産後ケアです！！！ありがたや〜〜」とつづり、「めちゃくちゃ寒いけどオフショルを着た」とニットのオフショルダーワンピース姿を披露。華奢なデコルテとスラリとした脚が際立っている。

また「意外と平気でした もうストッキングは欠かせないので大量に買っておかなきゃ」と茶目っ気たっぷりに書き添えている。

◆荻野由佳の投稿に反響


この投稿にファンからは「スタイルいい」「驚くほど顔ちっちゃい」「デコルテが彫刻みたいに綺麗」「色白で眩しい」「可愛すぎるママ」「ストッキング必須共感」「華奢」などの声が寄せられている。

荻野は、26歳の誕生日の2025年2月16日に入籍を報告。同年4月に第1子の妊娠を、9月9日に出産したことをそれぞれ発表した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】