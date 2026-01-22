和田颯（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/22】5人組アーティスト・Da-iCE（ダイス）の和田颯が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。妹が手編みした作品を公開した。

◆和田颯、妹が手編みしたニット帽披露


和田は「このニット帽 妹が2時間くらいで編んだんだけど クオリティ高すぎないか？笑」とつづり、妹が手編みした耳あて付きのニット帽を被った写真を投稿。和田にぴったりと合うサイズで、編み目が均一に揃った美しい仕上がりの作品を披露した。

◆和田颯の投稿に「神業すぎる」の声


この投稿に、ファンからは「神業すぎる」「クオリティがレベチ」「お店で売ってるみたい」「最高のセンス」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

