Da-iCE和田颯「妹が2時間くらいで編んだ」ニット帽の出来栄えに驚き「クオリティ高すぎないか？」
【モデルプレス＝2026/01/22】5人組アーティスト・Da-iCE（ダイス）の和田颯が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。妹が手編みした作品を公開した。
【写真】5人組グループメンバー「クオリティがレベチ」耳あて付きの妹作ニット帽
和田は「このニット帽 妹が2時間くらいで編んだんだけど クオリティ高すぎないか？笑」とつづり、妹が手編みした耳あて付きのニット帽を被った写真を投稿。和田にぴったりと合うサイズで、編み目が均一に揃った美しい仕上がりの作品を披露した。
この投稿に、ファンからは「神業すぎる」「クオリティがレベチ」「お店で売ってるみたい」「最高のセンス」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
