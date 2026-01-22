【大雪情報】JPCZ北上へ 強い寒気居座る 警報級大雪続く 交通機関の乱れ注意【雪シミュレーション２２日（木）～２７日（火）／ 全国各都市の週間予報】気象庁「不要不急の外出控えて！」
【顕著な大雪に関する気象情報】石川県・滋賀県に発表［雪の予想］氷点下４２度以下の寒気 太平洋側でも雪
気象庁は「大規模な交通障害の発生するおそれ」が高まったとして、石川県と滋賀県に【顕著な大雪に関する気象情報】を発表しました。大雪をもたらすJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）は今後北上する見込みで、大雪の範囲はさらに北へと広がりそうです。
北日本から東日本の上空約５０００メートルには、氷点下４２度以下の強い寒気が流入しており、西日本から北日本の日本海側では雪雲が発達して強い雪が降っています。日本付近は２５日（日）頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。
北日本から西日本では日本海側を中心に、大雪となる所がある見込みです。
［２４時間予想降雪量／多い所］▼２２日（木）６時～２３日（金）６時 北海道地方 ５０センチ 東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 ３０センチ 北陸地方 １００センチ 東海地方 ５０センチ 近畿地方 ７０センチ 中国地方 ６０センチ ▼その後、２３日（金）６時～２４日（土）６時 北海道地方 ４０センチ 東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 １５センチ 北陸地方 １００センチ 東海地方 ５０センチ 近畿地方 ４０センチ 中国地方 ３０センチ 四国地方 １５センチ ▼２４日（土）６時～２５日（日）６時 北海道地方 ３０センチ 東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 ５０センチ 北陸地方 ７０センチ 東海地方 ７０センチ 近畿地方 ５０センチ 中国地方 ３０センチ 四国地方 ２０センチ
その後も２５日（日）頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。雪シミュレーション ２２日（木）～２７日（火）
最新の交通情報も確認し、大雪が予想されている地域では不要不急の外出は控えましょう、また、雪下ろしなどは「２人以上」で行いましょう。寒気シミュレーション２２日（木）～２７日（火）
１回目の寒波のピーク迎えています、２回目は２４日（土）ごろの見込みです。大雪の目安とされる寒気が「氷点下３６℃以下」の寒気が居座り【今季最長”寒波” 】となっています。全国各都市の週間予報（～ ２９日（木））
各都道府県の週間予報（２９日（木）まで）を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。普段雪が降らない九州地方でも「雪の予報」が出ています。
