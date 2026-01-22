ただ焼くだけ！食べたことない感動食感『えのきのカリもち焼き』えのき1袋が即ペロリ

年末年始の出費で食卓は節約モード。でも、えのきさえあれば、それでOK！ 大きくまとめて焼けば、外はカリッ、中はもちっと。節約素材なのに想像以上のおいしさで、家族みんなが思わずハマる予感です。

『えのきのカリもち焼き』のレシピ

材料（2人分）

えのきだけ……1袋（約100g）

酒……大さじ1

片栗粉……大さじ3

サラダ油……大さじ2

〈酢じょうゆ〉

しょうゆ……大さじ2

酢……大さじ1/2

作り方

（1）えのきだけはばらばらにならないように根元を1cmほど切り、5〜6等分になるようにかるくほぐす。バットに並べ入れ、酒をふりかけて全体にからめ、片栗粉をふってまんべんなくまぶす。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）のえのきを並べ入れる。上下を返しながら3〜4分焼き、全体がカリッとし、焼き色がついたら器に盛る。酢じょうゆの材料を混ぜ合わせて小さい器に入れて添え、つけながら食べる。

酢じょうゆでさっぱり味わえば、ごはんもお酒もついつい進む。手軽なのに満足感たっぷりで、毎日の食卓にぴったりです♪

（『オレンジページ』2025年11月17日号より）