¡áLOVEÌî¸ý°á¿¥¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤¿³ÎÄê¿½¹ð¤ËÄ©Àï¡Ö¤Ç¤¤¿¡Á¡ª¡×
Ìî¸ý°á¿¥
»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE¤ÎÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤ÈÌî¸ý°á¿¥¤¬22Æü¡¢¿ÀÅÄÀÇÌ³½ð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤¿e-TaxÂÎ¸³¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡È½ñ¤«¤Ê¤¤³ÎÄê¿½¹ð¡É¤ÎºîÀ®¤òÌÏµ¼ÂÎ¸³¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ëPRÆ°²è¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûe-Tax¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡áLOVEÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡õÌî¸ý°á¿¥
¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ìî¸ý¤Ï¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£½ñÎà¤òºî¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¡¢Æñ¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼ã¼Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¨Ä¾¤ÊÉÔ°Â¤ò¹ðÇò¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¯¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡á¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÌî¸ý¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¿½¹ð½ñºîÀ®¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ÎÙ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î´é¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«¤¬¡¢¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£ ²èÌÌ¾å¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤ÆÃå¼Â¤ËÁàºî¤ò¿Ê¤á¤ëÌî¸ý¡£Ìµ»ö¤Ëºî¶È¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢ ÂçÃ«¤¬¡Ö¤Ç¤¤¿¤Í¡ª¡× Ìî¸ý¤Ï¡Ö¤Ç¤¤¿¡Á¡ª¡× ¤È¡¢¸ß¤¤¤Ë´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢ÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¡Ö¡ÊÌî¸ý¤¬¡Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ÷¿®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
ÂÎ¸³¤ò½ª¤¨¤¿Ìî¸ý¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤ÇÀº»»¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÊØÍø¡£°Õ³°¤Ê¤Û¤É´ÊÃ±¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åö½é¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤ò´°Á´¤ËÊ§¿¡¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯¤Î¿Ê²½¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤â¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÇ¯¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¤Ç¼«Æ°ÆþÎÏ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿½¹ð¤äÇ¼ÉÕ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊØÍø¤µ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇ¿·¤Îe-Tax¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀä»¿¤·¤¿¡£