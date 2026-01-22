山形県内は22日も強い冬型の気圧配置と寒気の影響で、各地で雪となっています。

この天気は25日ごろまで続く見込みで、山形地方気象台は、路面凍結による交通障害や屋根からの落雪などに注意・警戒を呼びかけています。





午前10時現在の積雪の深さは、大蔵村肘折が全国2位の207センチ、西川町大井沢が全国3位の178センチ、米沢67センチ、山形8センチなどとなっています。





米沢市では、朝から雪かきに追われる人の姿が見られました。住民「（雪かきを）15分くらいやっているやっぱり雪かいてからでかけないといけないのでちょっと大変です」山形地方気象台によりますと、23日午前6時までに県内で予想される24時間降雪量は、多い所で山沿いで60センチ、平地は村山・置賜・最上で40センチ、庄内で20センチとなっています。また、大雪の影響でJRは22日、陸羽西線の全区間が終日運休となりました。また、奥羽線と米坂線の一部区間が終日、運休となっています。県内は25日・日曜日ごろまで大雪となる所がある見込みで、気象台は、路面凍結による交通障害や屋根からの落雪などに注意・警戒を呼びかけています。