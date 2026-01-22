存分にギルティを味わえる！

「しゃぶ葉」から、1月22日（木）より、料理研究家・リュウジさんと声優・安元洋貴さんが共同開発した「至高の背徳メニュー」を楽しめる『背徳 至高のグルメフェア』を実施。

筆者は、フェア実施に伴い、事前に行われたメディア向け発表会に参加。背徳のアレンジレシピをご紹介します。

「しゃぶ葉」で背徳アレンジ！

しゃぶ葉は、しゃぶしゃぶ食べ放題・バイキングの専門店。お肉はタッチパネルでオーダー。野菜やトッピングは自由に組み合わせることができます。

「家で材料をすべてそろえて背徳レシピを作るのはちょっと大変……」という人でも、食べ放題スタイルなら気軽に挑戦できるのがうれしいポイントです。

フェアに合わせ、パンチの効いたギルティアイテムとなるソースやレシピも登場しています。

リュウジさん おすすめ アレンジ案(至高の〆 背徳ラーメン)

使用素材・豚ロース(1皿)・ ワシワシ麺・たけのこ・ キャベツ・もやし・ニラ

・ NEW 刻みにんにく・ おたマヨ風マヨネーズソース

アレンジ方法

1.たけのこを鍋に入れる

2.ワシワシ麺を鍋に入れる

3.キャベツ・もやし・ニラを鍋に入れる

4.豚ロースを鍋に入れる

5.1~4の具材を茶碗に盛り付け、だしを入れる

6.5におたマヨ風マヨネーズソース/刻みにんにくをトッピングする

安元さん おすすめ アレンジ案(背徳豚丼)

使用素材・豚ロース(1皿)・ご飯・ニラ・しめじ・ネギミックス

・ 焦がしにんにく醤油だれ・ おたマヨ風マヨネーズソース・ご飯

アレンジ方法

1.豚ロースを鍋に入れる

2.ニラを鍋に入れる

3.しめじを鍋に入れる

4.1~3の具材をご飯を入れた茶碗に盛り付ける

5.4におたマヨ風マヨネーズソース/焦がしにんにく醤油だれ

ネギミックスをトッピングする

6.(最後の一口)紅葉おろしを追加トッピングする

発表会では「僕もしばらくSNSをチェックしてるので、みなさんならではのアレンジ背徳レシピを見つけてみてください」とリュウジさんがコメント。

食べ放題だからこそ、材料のことを気にせず、にんにくマシマシの背徳系から、さっぱりとしたお出汁味まで自由に楽しめます。お肉をチェンジしたり、味変を加えたりしながら、「これ好きかも」と思える背徳メシを探すのも楽しそうですね。

しゃぶ葉の「背徳 至高のグルメフェア」は2026年1月22日（木）〜3月中旬頃まで実施中です。

https://www.skylark.co.jp/syabuyo/menu/fair_jan/index.html

『背徳 至高のグルメフェア』 概要