2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が、21日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。ペアを組むパートナーへの複雑な心境を明かした。

「ペアで恋に落ちることはない？」との質問に、ともにゲスト出演した元プロフィギュアスケート選手でタレントの安藤美姫は「アイスダンスは多いです」と解説。競技の違いについて「（リフトがあって）サーカスみたいなのがペアで、アイスダンスは社交ダンスっていう感じ」と説明しながら、「アイスダンスは多いよね。だいたい付き合ってるよね」とぶっちゃけた。

これを受けて、高橋さんは「私は好きになる日もありました」と告白。「信頼が混ざって、好きなのか信頼してるのか分からなくなって」といい、「普段ペアなんで、当たり前のように手をつないで、当たり前のようにキャッチでハグ的なこともしてるから」と話した。

しかし「外でそれをやりたいかっていうとそうでもない。だけど信頼してるから、自分より他の人に優しくすると嫉妬したりとか」と複雑な胸の内を表現しつつ、「恋愛じゃないんですけど。結論として恋愛に至ったことはないけど、もしかしたら切り抜いたら恋愛してたのかもしれない」と語っていた。