»°ÅÄ´²»Ò¡¢40Ç¯°¦ÍÑ¤¹¤ë¡ÈÀ¤³¦¤Ë1¤Ä¡É¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¼Ç´å¡Ê60¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°ÅÄ´²»Ò¡Ê59¡Ë¤¬¡¢40Ç¯Á°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÀ¤³¦¤Ë1¤Ä¡É¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿»Ñ¤äµÁÌ¼¤È¤Î¤ª¤»¤Áºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âInstagram¤Ç¡¢¼¡ÃË¡¦ÃæÂ¼Ê¡Ç·½õ¡Ê28¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤¿¤á²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢µÁÍý¤ÎÊì¡¦ÃæÂ¼²í»Ò¤ÎÊÆ¼÷¤ò½ËÊ¡¤·¤¿ºÝ¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë°ì¿Í¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿»°ÅÄ¡£
¡¡2025Ç¯11·î10Æü¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¡¦ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê30¡Ë¤¬¡¢¸µÇµÌÚºä46¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¡Ê31¡Ë¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¡£»°ÅÄ¤Ïº§ÌóÈ¯É½²ñ¸«¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢¡ÖÂ©»Ò¤¬Í¥¤·¤¤Æ·¤ÇÈà½÷¤òÊñ¤ß¹þ¤à»Ñ¤Ë¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡12·î10Æü¤Ë¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¤ª¤»¤Áºî¤ê¤ËÇ½Ûê¤¬¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°ÅÄ¡£
40Ç¯°¦ÍÑ¤¹¤ë¡ÈÀ¤³¦¤Ë1¤Ä¡É¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡2026Ç¯1·î20Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö50ÂåºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¡£ÀõÁð¸ø²ñÆ²¡¢¿·¶¶±éÉñ¾ì¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ ¶î¤±²ó¤ê¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤ÎÉñÂæ»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª 40Ç¯Á°¤ËÀ®¿Í¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤ÈÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Î²ñÄ¹¤µ¤ó¤¬ËÜÊª¤òÃÎ¤ê ³Ø¤Ó¼è¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤Ç¥³¡¼¥È¤ò»ÅÎ©¤Æ¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¡£Å¹°ìÈÖ¤Î¹âµé¤Ê²¤½£¤Î¥«¥·¥ß¥ä¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤ÆºÎÀ£¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î»ä¤Î¥³¡¼¥È¡¡º£¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢´¨¤¤Åß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¡¡½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»×¤¤½Ð¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öº£¤Ç¤âÃå¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë