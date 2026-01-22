今回は、焼肉屋でワガママ放題な義母を追い返したエピソードを紹介します。

娘のお祝いの場なのに…

「ウチの義母は、天然をよそおった超自己中です。そんな義母ですが、娘の中学の入学祝いの食事会に、夫からの催促もあり仕方なく誘ったんです。ただ食事会は焼肉屋でやるので（義母は焼肉が苦手だそうです）、義母に事前に『焼肉屋に行くけど、大丈夫ですか？』と確認しました。

そして食事会当日、義母は『お肉がどれも脂っこくて食べられない』『この店で食べたいものがない』と言ってきました……。冷麺やサラダをすすめましたが、『そんなのはちょっと……』と言って断ってきました。

また義母は娘のお祝いの場だというのに、娘へのお祝いの言葉は一切なく、もちろん娘へのプレゼントもありませんでした。頭にきたので、『もう帰ってください！』と言い、義母を追い返しました」（体験者：30代女性・介護士／回答時期：2024年10月）

▽ この義母は、この女性をなめきっていて、「何を言っても許される」「どうせ言うことを聞いてくれる」と思っていたのかもしれません。これまでこの女性が優しく接してきたからこそ、今回はっきり突き放されたことが、義母には相当堪えた可能性もありそうですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。