極寒のアウェーで屈辱の敗北…マンC選手たちがファンにチケット代を返金へ「私たちにできる最低限のこと」
マンチェスター・シティの選手たちが極寒のアウェー戦に駆けつけたファンに対し、チケット代を返金することが分かった。イギリス『マンチェスター・イブニング・ニュース』が報じている。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第7節が20日に行われ、シティは北極圏にあるノルウェー・ボードーでボデ・グリムトと対戦。精彩を欠いて1-3で敗れ、欧州CL初出場の相手に初白星を献上した。
これを受け、キャプテンのMFベルナルド・シウバ、DFルベン・ディアス、FWアーリング・ハーランド、MFロドリが連名で声明を発表。ノルウェーまで遠征したファンに対し、チケット代として総額9357ポンド(約200万円)を返金すると表明した。
「サポーターは私たちにとって全てです。ホームでもアウェーでも、世界中を旅して応援してくれるファンの皆さんがどれだけの犠牲を払っているか、私たちは知っています。決してそれを当然のことだとは思いません。彼らは世界最高のファンです」
「厳しい試合の夜、凍えるような寒さの中、ピッチ上で私たちを応援してくれたファンの皆さんにとって、どれほど大変な遠征だったかも理解しています。ボードーまで足を運んでくれたファンのチケット代を負担することは、私たちにできる最低限のことです」
シティは今回の敗戦により、決勝トーナメントへのストレートイン圏内となる4位から11位に後退した。今後は24日のプレミアリーグ第23節でウォルバーハンプトン、28日の欧州CLリーグフェーズ第8節でガラタサライと、いずれもホームで対決する。
選手たちは「土曜日のウルブス戦、そして来週水曜日のエティハド・スタジアムで素晴らしいファンの前でガラタサライと対戦する準備はできています」と、結果で応える覚悟を示した。
