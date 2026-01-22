2026年7月に東京 I’M A SHOWにて、音楽劇『超、Maria』が上演される。

本作は、根本宗子とチャラン・ポ・ランタンがタッグを組み、完全オリジナル音楽劇として2020年に初演。チャラン・ポ・ランタンのボーカル ももと根本による2人芝居に、同じくチャラン・ポ・ランタンの小春が音楽を手がけ、小春とカンカンバルカン楽団の生演奏が舞台を彩った。その後、コロナ禍では配信用の新たな演出で、完全無観客／カメラ1台で収録した映像の配信上演も行っている。

今回は、初演メンバー（もも×根本宗子）によるオリジナルペアに加え、根本との親交の深い田村芽実と清水くるみを迎えた、Wキャスト制にて再演される。2020年の初演ではももが演じたかな役の田村は、根本が企画／作／演出、小春が音楽を手がけた2021年上演の田村主演の1人芝居SNSミュージカル『20歳の花』以来の再タッグに。また、根本が演じたゆう役の清水は、根本作品には2017年『新世界ロマンスオーケストラ』のほか、2025年に上演した根本による新企画『ラグジュアリー』のなかで朗読音楽劇『Happily Ever After』に出演しており、同じく再タッグを果たす。

再演に際し、新たなビジュアルも公開。初演時に舞台装飾を担当した東佳苗がスタリングを手がけた2組のペアと、公演を象徴する十字架が唯一無二な世界観を印象づけるビジュアルが完成した。公演の詳細は公式ホームページへ。

＜コメント＞

■作・演出・出演（ゆう役） 根本宗子

『超、Maria』をもう一度お客様にお届けできることに興奮しております。この作品はチャラン・ポ・ランタンのももさんから「わたしも根本さんのお芝居の世界に入れてよ！なんでももだけ呼ばれてないの！」（当時わたしは姉の小春さんに舞台の楽曲をたくさん作ってもらっていたのに、妹のももさんにオファーをしたことがなかったんです。）と言われて、「ならばやっていただきましょう！」とももさんへの渾身のラブレターとして劇作した作品でした。結果、この作品以来、チャラン・ポ・ランタンとたくさん音楽劇を生み出しているのでいわば原点とも言える特別な1作。快作。その数年後、田村芽実さんと出会い「わたし！超、Mariaがやりたい！清水くるみちゃんもやりたがってる！！くるみちゃんとわたしでどうですか！！」と言っていただくこととなります。「やりたい！」「仲間に入れてよ！」がとんでもなく素直に言えるももさんと芽実さんには通ずるものをとても感じていたので面白いかもと思いましたし、以前自分の分身のような、わたしの心そのものの役をお渡ししたことがあるくるみさんに今度は根本がやった役をお預けするのはかなり面白いんじゃないかと思い、この座組を決めました。

なので裏番長ならぬ裏プロデューサーは田村芽実さんかもしれないです（笑）兎にも角にも、気合い十分。小春さんの素晴らしい楽曲と、カンカンバルカンの素晴らしい演奏と共に120%の演劇をこの夏お届けすることをお約束いたします。是非、続報お楽しみにお待ちください。Wチーム制での再演。ただの再演じゃ終わらせないよ。早くやりたくて震える！！

■かな役 もも（チャラン・ポ・ランタン）

6年前が初演かー！本当に伝説的に面白かった記憶だけ残っていたけれど、舞台の映像を見返したら本気で面白過ぎたので、また「かな」として「ゆう」ちゃんに会えることが本当に楽しみで仕方ありません！！物語も、音楽も、とにかく愉快でクセになる面白さ全開なので、自信を持ってこの人類全員に観に来て欲しいとオススメが出来ます！そして今回、田村芽実さん・清水くるみさんバージョンも客席から観られるという喜びを今から噛み締めています！楽しみで震えています！本当です！

■かな役 田村芽実

根本さんとももさんの「超、Maria」を拝見した時、身体中に電気が走ったような衝撃でした。いつか私もこの作品に出たい！そう願い続けて数年が経ちましたが、夢が叶います。とにかく今から楽しみです。根本さんとは、ドラマやイベントではご一緒したことがありますが、舞台でご一緒するのは今回が初めてです。根本さんの作品はいつも観劇していて大好きなので、ワクワクしています。続投で出演されるももさんと同じ役を演じられるのも嬉しいですし、共演する清水くるみちゃんとも、ヘアスプレーで共演、キンキーブーツではダブルキャストと、縁が深いですが、向き合ってお芝居をするのは今回が初めてになるのでそれも楽しみです。

■ゆう役 清水くるみ

昨年、コットンクラブで久しぶりに根本さんの描く女の子を演じることができて本当に幸せだったので、「新世界ロマンスオーケストラ」以降、9年振りにまたがっつり“ねもしゅーワールド”に浸れることがとても楽しみです！！！田村芽実ちゃんとは「ヘアスプレー」「Kinky Boots」でご一緒して、舞台上では仲が悪い役だったり（笑）、ダブルキャストだったりと絡みがなかったので、今回初めて、しかも2人芝居でお芝居できること、非常にワクワクしております！！！絶対観に来てほしい！！！です！！！

■音楽・演奏 小春（チャラン・ポ・ランタン）

あれから色々な時間が流れて、私のいる環境も生活も変わってきた中での再演は前やった時とは違いすぎて、もはや違う舞台に参加するような気持ちです。再演っていいですよね、心の中に残っていたポロポロした記憶のかけらのようなものが長い眠りから覚めたように泳ぎ出す感じ。嬉しいです。今回は、ダブルキャストということで、6年越しのふたりも、初めてのふたりも楽しみにしております。映像化、CD化しないんですかね。

（文＝リアルサウンド編集部）