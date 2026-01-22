「倍倍FIGHT!」がTikTok総再生回数40億回。昨年は紅白初出場、今年は武道館2DAYSも控え、波に乗る7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」（通称:きゃんちゅー）。

彼女たちの冠番組「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」が、日本テレビで木曜深夜に放送中。3回目となる22日(木)深夜の放送では、人気芸人のちょんまげラーメン（元インディアンス）が “きゃんできサポーター”をつとめる。

そんな二人に収録後、CANDY TUNEについての印象を聞いた。

――今回、CANDY TUNEと共演していかがでした？

田渕：楽しみにしてたんですけど、その期待を大きく上回ってくれたというか、めっちゃ心、開いてくれたって感じがうれしくて！

きむ：ほんまにみんな明るくて仲良いから、推す人の気持ちがほんまにわかるなと思いました。僕らもすごいやりやすかったですし、結構大きい声でツッコミできるくらい！

田渕：ガンガンつっこんでも、みんな全然ガンガン来てくれるみたいな。嬉しかったね〜

――収録が楽しみだったとのことですが、どんなきっかけでCANDY TUNEを知ったんですか？

田渕：ある日、SNSで「倍倍FIGHT!」が流れて、たぶんこの子らめっちゃ売れるなって思ったんですよ！俺、アイドルの曲を聞くっていうのは無かったんですけど、「倍倍FIGHT!」はめっちゃ耳に残って、頻繁に聴いて！

――倍倍バスケでの、倍倍ディフェンス・ねば〜る君との対決はどうでした？

きむ：桐原（美月）ちゃんはすごかったですね。

田渕：すごかった

きむ：ほんま流川に見えた瞬間あったし（笑）

田渕：俺たぶん、途中で桐原ちゃんとバーンってやったもん（笑）

きむ：桜木なんやお前（笑）桜木側？（笑）

田渕：みんなダンスキレキレやなっていうイメージはあったんですけど、やっぱスポーツも万能なんやと思って！あとみんな、話の内容はギャップがあった！

きむ：（4回目放送の）英語ニュースの福山（梨乃）ちゃんが、すごかったね！

田渕：それもめっちゃギャップあったもんな！

きむ：収録中は言えなかったけど、メガネかけた姿めっちゃかわいかったね（笑）

言えなかったけど（笑）

田渕：言えよ〜！

ほんとぜひ「きゃんでき」見ていただきたいです！

きむ：Huluぶん回して（笑）

田渕：CANDY TUNEの冠番組ですよ！見るやろ！見な！それは。

きむ：見てほしいです。

田渕：ぜひ見てください！

Huluでは、地上波の放送後に、毎回本編の見逃し配信とあわせて、Huluオリジナル「CANDY TUNEのきゃきゃきゃきゃんでき」も配信される。

https://www.hulu.jp/candy-tune-no-kyanchu-dekiru

●CANDY TUNE

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、2023年にデビューした、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人組グループ。

フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（調和・旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

番組概要

「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」

■放送日時：30分枠×４回放送

1月8日（木）25時35分〜26時05分

1月15日（木）25時29分〜25時59分

1月22日（木）25時35分〜26時05分

1月29日（木）25時35分〜26時05分

（関東ローカル）

■動画配信サイト：

Hulu（Huluオリジナルコーナー「CANDY TUNEのきゃきゃきゃきゃんでき」も配信あり）

https://www.hulu.jp/candy-tune-no-kyanchu-dekiru

■出演

・CANDY TUNE（村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未）

・各回、異なる人気芸人が進行サポート。3回目の放送はちょんまげラーメン（田渕章裕、きむ）

■製作著作 日本テレビ

【公式HP】 https://www.ntv.co.jp/candytune/

【公式X】 https://x.com/ntv_candytune

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/ntv_candytune

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@ntv_candytune

番組推奨ハッシュタグは #きゃんでき