トランペット奏者、イブラヒム・マーロフのInstagramにて、G-DRAGON（BIGBANG）と、Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）、Hyunjin（ヒョンジン）との4ショットが公開され、ファンの注目を集めている。

【写真】G-DRAGON×Stray Kidsフィリックス＆ヒョンジン×イブラヒム・マーロフの4ショット【動画】DIORショーに参加したヒョンジン／フィリックス、G-DRAGONの空港コーデ

■Stray KidsヒョンジンがDIORのショーに参加するため韓国を出国

G-DRAGONとStray Kidsは、現地時間1月22日にフランス・パリで行われるチャリティーコンサート『Le Gala Des Pieces Jaunes（Piecesのeはアキュート・アクセント付きが正式表記）』に出演する。

イブラヒム・マーロフは「素晴らしい方にお会いできて光栄です」と綴り、1枚のセルフィーを投稿。白のツイードジャケットに赤いネクタイ姿で、サングラスをかけたG-DRAGON、そして黒ネクタイ＆スーツ姿のフィリックス、グレーのニットポロシャツに黒のジャケット姿のヒョンジンがにっこり笑って写っている。

SNSでは、「ヒョンリクスがパリで一緒だったなんて」「パリのヒョンリクスでも熱すぎるのにジヨンと！」「こんな日が来るなんて」「ピリちゃんのロールモデルはジヨンだったよねよかったねええ」「激アツ」「すごいメンツ」「ジヨンとピリ最高すぎ」「夢の共演すぎて朝から大横転」など、大きな反響が寄せられている。

■Stray KidsヒョンジンはDIORのショーに出席

なお、Stray Kidsヒョンジンは1月21日に行われたDIOR（ディオール）2026年秋冬メンズコレクションショーに出席。襟を立てたドレスシャツをデニムパンツにイン、キラキラした糸で編まれたツイード風のニットカーディガンをラフに着こなした。襟足の長いマレットヘアはふわふわなウェーブヘアにセットし、軽やかな印象を放った。

■Stray Kidsフィリックスは単身ロンドンへ

韓国メディアの報道によると、1月18日に撮影のためにロンドンに向かったフィリックス。ロンドンでのスケジュールを終え、パリでヒョンジンと合流したと思われる。

■赤チェックのマフラーを頭からすっぽりと巻いたG-DRAGON

一方、G-DRAGONは1月20日に韓国を出国。頭から巻いたチェック柄のマフラーとソックスを赤で合わせるなど、彼らしいセンスでファンを魅了した。

■写真：Stray Kidsヒョンジンの出国時のでディオールコーデ