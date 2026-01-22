次回 1月28日（水）よる10時より第3話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。

すでに出演を発表している林裕太が、1月28日（水）放送の第3話に登場する。林は2020年に俳優デビュー後、昨年公開された映画『愚か者の身分』では、第30回釜山国際映画祭・最優秀俳優賞を受賞。同作で国内では複数の映画賞で新人賞を受賞するなど、その高い演技力と存在感で今注目の若手俳優の一人。日本テレビ系連続ドラマ出演は「なんで私が神説教」（2025年4〜6月）以来となる。

本作で林が演じるのは、文菜の弟・土田拓也（つちだたくや）。富山県にある文菜の実家で母と犬のナナと暮らしている。文菜が高校時代につきあっていた元彼・柴咲秀（倉悠貴）とは、ふたりが別れてしまった今でもサッカーやフットサルをする仲。文菜が大学で上京している間も、柴咲が知りたがれば特に隠さずに文菜の彼氏情報などをベラベラと伝えていて、文菜から、話しすぎだから、と怒られたりもする。姉弟の仲はいい。第3話を監督する山下敦弘の演出と富山の風景とともに、林が杉咲とともにどんな芝居を繰り広げるのか、楽しんでほしい。

本作は、TVer（https://tver.jp/series/srekizxkmk）にて全話無料見逃し配信中。第3話のあらすじは番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）にて公開中。

■林裕太 コメント

拓也役を演じました林裕太です。

拓也は飛騨山脈の見える町で母と愛犬・ナナと共に暮らす文菜の弟です。

今泉さんの紡ぐ台詞はお芝居を現実に感じさせるような力があります。

撮影現場では山下監督が家族の温度感を作り出し、姉弟の関係を導いてくださいました。

杉咲さん演じる文菜の他愛もない一言は、一瞬で僕を弟にしてくれました。

他の回とは違った文菜の地元の空気と、天才犬・ナナにもご注目ください！

■番組公式X ＠fuyunonankasa

■番組公式Instagram @fuyunonankasa

■番組公式TikTok @fuyunonankasa

■番組公式ハッシュタグ #冬のさ春のね