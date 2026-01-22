アメリカのトランプ大統領は21日、グリーンランドの領有をめぐり、来月から課すとしていた、ヨーロッパの8か国への追加関税の発動を見送ると表明しました。

トランプ大統領は21日、SNSでNATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長と会談し「グリーンランドを含む北極圏全体の将来の合意に向けた枠組みを構築した」と投稿しました。これにより、アメリカによるグリーンランドの領有に反対するヨーロッパの8か国に対し、2月1日から発動する予定だった追加関税は見送ると表明しました。

トランプ大統領

「アメリカにとって本当に素晴らしい取引。我々が望んでいた全て、特に真の国家安全保障と国際安全保障を含む全てを手に入れた」

トランプ氏は「合意は永遠に有効だ」と述べたものの、合意内容については言及しませんでした。一方、ルッテ事務総長は、FOXテレビに出演し、トランプ氏との会談で、グリーンランドの領有をめぐる問題は議題にならなかったと明らかにしました。

アメリカのニュースサイト、アクシオスは合意内容について、グリーンランドに対するデンマークの主権を尊重する内容が含まれていると伝えています。