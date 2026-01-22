元「モーニング娘。」でタレントの石川梨華（41）が21日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。モー娘。の後輩との食事について語った。

この日はモー娘。OGの矢口真里と出演。矢口が「みんなとご飯行ったりもしてるでしょ？」と聞くと、石川は「高橋愛ちゃんと譜久村聖ちゃんと仲良くて」と明かした。

石川はモー娘。の4期。高橋は5期で譜久村は9期。石川と譜久村は在籍期間は被っていないが、高橋を通じて仲良くなったという。「愛ちゃんとご飯行くようになってから、ふくちゃんがまだ現役でモーニングのリーダーやっている時に一緒に会うようになったら、3人の空間がなんか…」と経緯を説明した。矢口は3人の相性の良さについて「雰囲気がいいんだろうね」と話した。

石川は2人との食事会について「2人がモーニングだけじゃなくてハロプロの情報を凄い教えてくれるんですよ。卒業したけどファンだし、いろんなライブにも行っている。アンジュルムがどうなんだとかジュース（Juice=Juice）はね…。とか。そういう話をそうなんだって思いながら聞いてる」とうれしそうに明かした。

矢口は「そういう時って割り勘？」と質問。石川は「お金の話します？」ととぼけた上で、「もちろん払いますよ」と答えた。「誕生日お祝いするんですけど、私の時は愛ちゃんに甘えさせてもらっています。（それ以外は）格好つけさせてもらってます。みんな“いいです、いいです”って言うけど、“後輩にごちそうしてあげて”って感じで」と明かした。矢口は「えらーい！素晴らしい。それをどこでも言わないじゃん、梨華ちゃんって」と感激した。

石川は「私も基本子育てとか育児メインで、お仕事はマイペースにやらせてもらっている中で、本当にリフレッシュできる時間なんですよ。私とともにこの時間を過ごしてくれてありがとうって気持ちで」と話した。