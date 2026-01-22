「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第12節は24日（土）から25日（日）にかけて計5つのカードが実施される。

■東京グレートベアーズ vs ヴォレアス北海道

©SV.LEAGUE

今節をホームで戦う東京GBは先週の第11節、日鉄堺BZとのアウェーゲームで手痛い連敗を喫した。そのなかでもGAME1では2季目の若きエース、後藤陸翔がチーム最多18得点と気を吐く。さらにGAME2では今季新加入のスロベニア籍ミドルブロッカー、ヤン・コザメルニクがリリーフでの起用ながら両チームを通して最多4本のブロックポイントをマークした。対するヴォレアスは4連敗でレギュラーシーズンを折り返している。今季はチーム全体のサーブレシーブ成功率こそリーグトップをキープしている反面、アタック決定率はリーグ最下位。コザメルニクやバルトシュ・クレクら高いブロック力を備える東京GBからいかに得点を奪えるか。

■VC長野トライデンツ vs 広島サンダーズ

©SV.LEAGUE

昨年末の第8節以来となるホームゲームで今節に臨むVC長野だが、先週末で大阪Ｂに2戦連続でストレート負けを喫し、これで連敗は15に。その第11節では相手サーブに苦しみ、さらにチーム全体サーブ効果率もGAME1では1.7％と厳しい数字となった。ホームで迎える後半戦のスタートで、なんとか白星を上げて状況を好転させたいところ。一方の広島THは先週の第11節、GAME2で連敗を3でストップ。2026年初勝利を飾っている。リベロの髙木啓士郎がサーブレシーブ成功率49.1％で現在リーグ4位にランクイン。爆発力を備えるアタッカー陣はそろっているだけに、まずはしっかりと攻撃の起点をつくることから。

■ジェイテクトSTINGS愛知 vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

©SV.LEAGUE

先週の第11節で2連勝を飾り3位に浮上したSTINGS愛知。アタック決定率こそ48.2％で全体6位も、ステファン・ボワイエが総得点400でリーグ3番目、トリー・デファルコが総得点381で4番目と上位に名を連ねており、その攻撃力はやはり相手にとって脅威だ。対する日鉄堺BZは第10節から今季最長となる4連勝中と波に乗る。トンマーゾ・リナルディとウルリック・ダールの両サイドアタッカーに加えて、ミドルブロッカーの蔡沛彰が打数こそ規定に少なくランクインはしていないが、第11節のGAME1ではアタック決定率100％（6本中）とアクセントに。セッターの大宅真樹もようやく攻撃の組み立てをつかんできたか、7勝15敗と苦しんだ前半戦から反撃に打って出る。

■大阪ブルテオン vs ウルフドッグス名古屋

第10節から4連勝中、そのうち落としたセットは1つだけと強さを感じさせる戦いぶりを見せている大阪Ｂ。昨年末の世界クラブ選手権大会から帰国後は黒星が重なるも、18勝4敗のリーグ2位でレギュラーシーズンを折り返した。対照的にWD名古屋は4連敗中。それでも先週のホームゲーム、第11節のGAME2にてSVリーグ史上最多来場者数14,073人を達成した。チームとしてはミドルブロッカーのノルベルト・フベルが鉄壁を誇り、1セットあたりのブロック決定本数0.71本でリーグトップに君臨している。世界クラブ選手権準優勝の大阪Ｂと、昨年末の天皇杯王者のWD名古屋の今季初対戦は否応がなしに注目が集まるに違いない。

■サントリーサンバーズ大阪 vs 東レアローズ静岡

©SV.LEAGUE

先週の第11節で連勝は20を突破、開幕戦黒星スタートから一転して目下21連勝でレギュラーシーズン前半戦を終えたサントリー。WD名古屋のホームに乗り込んだ第11節では各セット終盤で競り合いを制する強さを発揮した。現在、大エースのドミトリー・ムセルスキーは総得点440がリーグ2番目、さらにアタック決定率54.9％、サーブ効果率14.5％、1セットあたりのブロック決定本数0.64本はいずれもリーグ3番目の成績となっている。今季かぎりでの現役引退を表明しているが、後半戦でも活躍の手を緩めることはないだろう。一方の東レ静岡もキリル・クレーツが総得点495得点でリーグトップ。ムセルスキーvsクレーツという迫力満点のロシア籍アタッカー対決を会場や配信で是非ご堪能あれ。

■SVリーグ男子第12節 試合日程・放送情報・配信情報

東京グレートベアーズ vs ヴォレアス北海道

▼日時

GAME1：1月24日（土）14時05分～

GAME2：1月25日（日）14時05分～

▼会場

国立代々木競技場第二体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

VC長野トライデンツ vs 広島サンダーズ

▼日時

GAME1：1月24日（土）14時05分～

GAME2：1月25日（日）13時05分～

▼会場

エア・ウォーターアリーナ松本

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

ジェイテクトSTINGS愛知 vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

▼日時

GAME1：1月24日（土）14時05分～

GAME2：1月25日（日）14時05分～

▼会場

岡崎中央総合公園総合体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

大阪ブルテオン vs ウルフドッグス名古屋

▼日時

GAME1：1月24日（土）17時05分～

GAME2：1月25日（日）17時05分～

▼会場

Asueアリーナ大阪

▼放送

GAORA SPORTS

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live Game!

GAME2: J SPORTSオンデマンド

サントリーサンバーズ大阪 vs 東レアローズ静岡

▼日時

GAME1：1月24日（土）18時05分～

GAME2：1月25日（日）18時05分～

▼会場

おおきにアリーナ舞洲

▼放送

GAME1: J SPORTS 2

GAME2: なし

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド

GAME2: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live Game!