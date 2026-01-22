元プロフィギュアスケート選手でタレントの安藤美姫（38）が、21日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。選手を目指す親子に向けて助言した。

同番組では「未来のオリンピアンを目指す親子に聞いた！フィギュアスケートを習うのはここが大変」として、街頭アンケートを実施。送迎や金銭面での親のサポートに加え、体重制限の難しさについてのコメントがあった。

これに2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さんは「私はずーっと現役時代、太れない選手だと言われてた」と切り出し、「これって実は、太れないというより、太る行為ができない」と告白した。

父親の転勤にともない、小学校時代は中国で練習をしていたという高橋さんは「小学生時代から毎日体重計に乗る。10グラム増えてたら、走ってその10グラムが減るまで」と振り返った。

そのため「そんなのをやってたら、練習後に食べるのがもったいなくて。だから体質的に太れないんじゃなくて、精神的に太れない」と説明。「プライベートを楽しむ行為っていうのは、その時間スケートの練習ができてなかったり、食べたら太るし、マイナスになるからプライベートが楽しめない」と打ち明けた。

とはいえ自身は「でも全然苦じゃなくて、スケートのためにやってる自分」という充実感があったと話したが、「今、長年少食だったぶん、人と同じぐらい食べると凄く太ります。太りやすくなった」と明かした。

しかし安藤は、街頭インタビューに答えた親子の姿を振り返りながら、「小学生から中学校ぐらいまでは、骨の成長期。ホルモンじゃなくて体の成長期があるので、そこであまりにも制限してしまうと骨がちゃんと育たない。今後、ケガが多くなったりとかする危険性がある」と指摘した。

そして「あんまり早くから食事制限をするのは、私はおすすめしないです」と助言。「経験談として、気をつけることで体重を行ったり来たりぐらいで保っていれば、そのあとのホルモンバランスが整ってくれば、綺麗な体で痩せやすくなってくるので」と説いていた。