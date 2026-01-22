「パパの好きなところどこ？」DAIGO、幼稚園生の5歳娘の“回答”にショック「PTAですよね」 2児の父、妻は北川景子
俳優・北川景子（39）の夫でタレント・アーティストのDAIGO（47）が、21日放送のバラエティ番組『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（日本テレビ系／毎週水曜 後8：00）に出演。5歳の長女から言われた、“ツライひと言”を明かした。
【写真】親子でお出かけ！DAIGO＆5歳・長女の2ショット
この日は「パパはツラいよ大賞 第2弾」と題し、ダイアモンド☆ユカイ、織田信成、タカアンドトシ、澤部佑（ハライチ)ら、“パパタレント”たちが大集合。DAIGOは、2016年に北川と結婚、現在は2人の子を持つ父（長女・5、長男・1）であることが紹介された。
MCの千鳥・ノブから「（北川と）理想の夫婦と言われてますけど…」と振られたDAIGOは、「ただ、PTAですよね」「P→パパ T→ツラいこと A→ある」と“DAI語”で明かした。
最近ツラかったのは、「パパの好きなところどこ？って娘に聞いた」際の答えとして「ママが好き」という返答があったこととDAIGO。
「そもそも大好きだったんですよ、僕のことが。もう将来結婚するのはパパだ、みたいな感じだったんですけど、ある日から急にママモードになっちゃって」と長女に“心境の変化”があったことを明かしつつ、絵本を読んで寝かしつける際も「ママに代わって」と言われてしまうことがあったエピソードも紹介した。
「やっぱ、家での存在感もそうだし、芸能界的な存在感でもママのほうがすごいって、いろいろわかっちゃって」と自虐的に話し会場を笑わせると、出演者たちから「シンプルだけど、一番刺さる」「（母親には）勝てないですよ」などと励ましの言葉がかけられていた。
なお、番組内ではほかにも働くDAIGOの姿を見た長女のリアクションや幼稚園でのお遊戯会のエピソードなど、“父の顔”をのぞかせながら楽しげにプライベートの出来事を紹介していた。
【写真】親子でお出かけ！DAIGO＆5歳・長女の2ショット
この日は「パパはツラいよ大賞 第2弾」と題し、ダイアモンド☆ユカイ、織田信成、タカアンドトシ、澤部佑（ハライチ)ら、“パパタレント”たちが大集合。DAIGOは、2016年に北川と結婚、現在は2人の子を持つ父（長女・5、長男・1）であることが紹介された。
最近ツラかったのは、「パパの好きなところどこ？って娘に聞いた」際の答えとして「ママが好き」という返答があったこととDAIGO。
「そもそも大好きだったんですよ、僕のことが。もう将来結婚するのはパパだ、みたいな感じだったんですけど、ある日から急にママモードになっちゃって」と長女に“心境の変化”があったことを明かしつつ、絵本を読んで寝かしつける際も「ママに代わって」と言われてしまうことがあったエピソードも紹介した。
「やっぱ、家での存在感もそうだし、芸能界的な存在感でもママのほうがすごいって、いろいろわかっちゃって」と自虐的に話し会場を笑わせると、出演者たちから「シンプルだけど、一番刺さる」「（母親には）勝てないですよ」などと励ましの言葉がかけられていた。
なお、番組内ではほかにも働くDAIGOの姿を見た長女のリアクションや幼稚園でのお遊戯会のエピソードなど、“父の顔”をのぞかせながら楽しげにプライベートの出来事を紹介していた。