MLBサンフランシスコ・ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27）が米ロサンゼルス国際空港で拘束されるハプニングが起きた。21日（日本時間22日）、地元メディア「サンフランシスコ・クロニクル」が報じた。

イ・ジョンフは球団イベント、さらに2月から始まる春季キャンプに向けて、前日に韓国から渡米。同メディアによると、代理人のスコット・ボラス氏がイ・ジョンフについて書類手続き上の問題を解決するため、ロサンゼルス国際空港で拘束されていたと明かしたという。

その後、約1時間後に入国管理局から解放されたといい、ボラス氏は「政治的な問題ではない」「何が足りなかったか分からないが、書類に何か問題があった。おそらく書類の1つを忘れただけ」と説明した。

また、今回の拘束をめぐり民主党下院議員ナンシー・ペロシ氏の事務所が球団や連邦政府関係者と協力して事態解決に取り組んだとも報じている。

イ・ジョンフは6年総額1億1300万ドル（当時約188億5000万円）の大型契約を結び、2024年にジャイアンツに加入。父は元中日の李鍾範（イ・ジョンボム）さんで、父が中日でプレーしていた影響で自身は名古屋市で生まれた。

メジャー2年目の昨季は150試合で打率・266、8本塁打、55打点だった。

また、韓国を出国した21日に3月のWBCに韓国代表として「出場する」と参戦を表明した。