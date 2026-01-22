女優沢口靖子（60）がこのほど都内で、主演するテレビ朝日系「科捜研の女 FINAL」（23日午後8時）の放送を前に、共演の内藤剛志（70）とともに取材に応じた。同作放送で、シリーズ26年間の歴史に幕を下ろす。

沢口は「マリコでいられなくなるのはとてもさみしい気持ち」と、26年間演じてきた主人公榊マリコの名前を出しながら「これまで応援してくださった皆さまに感謝の気持ちを込めて、ファイナルの撮影に臨ませていただきました。1人でも多くの方に見ていただけたらうれしいなという気持ちです」と話した。

土門刑事を演じてきた内藤は「ドラマとしては終わると思うんですけども、マリコや土門は生き続けていく。皆さんがガンガン見たいとおっしゃってくれれば、また違う形で復活してくるかも」と期待を寄せ、沢口に「見たいですよね」と問いかけていた。

また、沢口は、受け取ったファンレターなどに、科学者や科捜研を目指しますと書かれていることがあったと明かし、「ドラマも楽しんでいただいて、そのようなお手紙をいただいて、俳優冥利（みょうり）に尽きると思っています。いい作品と出会うことができたなと光栄に思っています」と感慨を語った。

歴代キャストも出演する「−FINAL」について、沢口は「仲間感、同窓会感がありました」と撮影を楽しんだようで、内藤も「あるワンシーンがあるんですが、泣けます」と断言した。