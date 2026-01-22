【ちいかわ わっふれ～む２】 1月27日 発売予定 価格：250円

バンダイは、「ちいかわ わっふれ～む２」を1月27日より全国のファミリーマート約16,400店舗のチルドスイーツコーナーにて販売する。価格は250円。数量限定でなくなり次第終了となる。

本商品は、ワッフルの凹凸を生かして、フレームに見立てたもちもち生地の表面に高精細なデザインをプリントした、ミルク味のクリーム入りワッフル。ワッフルには、ちいかわたちの日常のワンシーンがプリントされている。本商品には、約50×50mmの正方形シール1枚が付いている。シールはマンガのコマを活かした全11種類のオリジナルデザインとなっている。

「ちいかわ わっふれ～む２」イメージ

「ちいかわ わっふれ～む２」（シール）

「ちいかわ わっふれ～む２」パッケージ

【ちいかわ わっふれ～む２】

・味：ミルク味

・商品サイズ：約65×55mm（縦×横、パッケージを除く）/シール 約50×50mm（縦×横）

・名称：洋生菓子

・販売ルート：全国のファミリーマート約16,400店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナー

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※店頭での商品のお取り扱い日は、店舗によって異なる場合があります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。

※店頭に納品されるプリントデザインはランダムです。

※プリントとシールの絵柄の組み合わせはランダムです。

※開封後は消費期限にかかわらず、お早めに召し上がってください。

※生地の黒い斑点は焦げです。品質に問題はありません。

※クリームが生地の表面についていることがありますが、品質に問題はありません。

※召し上がり方……冷蔵庫で冷やして、そのまま召し上がってください。

※画像は複数のラインナップを集めて撮影したものです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。

(C)nagano