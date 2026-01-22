スイッチ２／Xbox Series X|S版『FF7リメイク インターグレード』本日発売 最新トレーラー解禁やJR東海コラボ情報も
『ファイナルファンタジーVII』のリメイク第1作『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』（Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S）が本日発売。あわせて最新トレーラーも解禁となった。
【動画】『FF7リメイク インターグレード』最新トレーラー
本作では、元ソルジャーのクラウドを主人公に、原作で描かれた「ミッドガル脱出」までの物語を再構築した『ファイナルファンタジーVII リメイク』と、シノビの少女・ユフィを主人公とした番外編『FF7R EPISODE INTERmission』の2つの物語を楽しむことができる。また、この度公開された最新トレーラーでは、ミッドガルでの壮大な冒険が超美麗映像で描かれている。
さらに、本作は4月15日までコラボ企画「ファイナルファンタジーVII リメイクインターグレード×JR東海 in 名古屋」を開催中だ。東海道新幹線の車内で楽しめるオリジナルボイスドラマや、名古屋市内を巡るオリジナルボイス付きデジタルスタンプラリーを実施。東海道新幹線にちなんだ限定イラストを使用した特典のプレゼントやグッズの販売なども行っている。
『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』は、Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S向けに本日発売。
